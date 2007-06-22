دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به کمک مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان شتافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، تیم های اعزامی شامل سه تیم پزشکی ، سه تیم بهداشتی و یک تیم فوریت های پزشکی شامل 20 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رسته های پزشک ، کارشناس علوم غذایی و بیماری ها و بهداشت ، فوریت های پزشکی ، بهورز و راننده با هفت دستگاه وسیله نقلیه و تجهیزات پزشکی و بهداشتی ضروری است .

تیم های فوق بیشتر در منطقه نیک شهر استقرار یافته و ضمن ارائه خدمات بهداشتی و درمانی لازم ، مشغول ارزیابی نیازهای منطقه جهت اولویت بندی کمک های ارسالی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان دانشگاه معین سیستان و بلوچستان در حوادث غیر مترقبه هستند .