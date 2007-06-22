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۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۹

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به کمک مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان شتافت

بیرجند - خبرگزاری مهر : در پی بروز حادثه طوفان و سیل در استان سیستان و بلوچستان ، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، اقدام به اعزام هفت تیم امدادی به مناطق آسیب دیده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، تیم های اعزامی شامل سه تیم پزشکی ، سه تیم بهداشتی و یک تیم فوریت های پزشکی شامل 20 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رسته های پزشک ، کارشناس علوم غذایی و بیماری ها و بهداشت ، فوریت های پزشکی ، بهورز و راننده با هفت دستگاه وسیله نقلیه و تجهیزات پزشکی و بهداشتی ضروری است .

تیم های فوق بیشتر در منطقه نیک شهر استقرار یافته و ضمن ارائه خدمات بهداشتی و درمانی لازم ، مشغول ارزیابی نیازهای منطقه جهت اولویت بندی کمک های ارسالی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان دانشگاه معین سیستان و بلوچستان در حوادث غیر مترقبه هستند.

کد مطلب 505936

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