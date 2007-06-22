منتقدان با عینک انصاف دولت را نقد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران با این این مطلب اظهار داشت: متاسفانه بعد از وری کار آمدن دولت نهم وقتی وارد این حوزه می شویم می بینیم کسانی چنان عینک سیاه بر چشم زده اند که نمی خواهند زحمات این دولت را ببینند و فقط در پی آن هستند تا این دولت را مورد نقد و انتقاد قرار دهند.

وی افزود: منتقدان بی انصاف دولت نهم به درستی به نقد این دولت نمی پردازند، زیرا به اعتقاد من سفرهای استانی رئیس جمهور و آرام نبودن رئیس جمهوری برای خدمت رسانی به مردم که مورد انتقاد قرار می گیرد از ویژگی های ستودنی دولت نهم است .

خاتمی با بیان اینکه عده ای نیز با عینک انصاف نقد می کنند گفت : معتقدم آقای احمدی نژاد انتقادات پذیر است و از انتقادات سالم استفاده می کنند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در هر کاری انصاف را رعایت کنیم، چرا که انصاف باعث خواهد شد تا اختلافات از بین می برد و موجب همبستگی بیشتر در بین مردم شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: بسیاری از دعواها چه در عرصه اجرایی و چه در عرصه قضاوت نشان از بی انصافی است، مردم نشان دادند که حاضرند هر نوع سختی را تحمل کنند، اما آن چیزی که برای آنها سخت است پارتی بازی ها و تبعیض است و این با عدالت علوی سازگار نیست.

وی گفت: ما در قضاوتهایمان دچار مشکل هستیم یا همه را سیاه سیاه می بینیم یا سفید سفید.

آیت الله خاتمی در پایان خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران خاطر نشان کرد: مسئولان نظام باید تلاش کنند تا آسایش و آرامش مردم را در تمامی زمینه ها فراهم کنند.