سفرهای تشریفاتی استاندار اصفهان به کاشان دردی از مردم دوا نمی کند

علی هاشمی طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از نحوه عملکرد استانداردی اصفهان نسبت به برخی شهرستان‌ها اظهار داشت: استاندار اصفهان حتی یک بار هم درخواست برگزاری جلسه با اعضای شورای شهر کاشان را نپذیرفته است.

وی با بیان اینکه اختیاراتی که به کاشان تفویض شده است نشان از نگاه محقرانه استان به ظرفیت‌های این منطقه دارد، ابراز داشت: جلسه کمیسیون ماده پنج هم به سختی و با فاصله زمانی بسیار زیاد در کاشان برگزار می‌شود.

عضو شورای اسلامی کاشان با اشاره به اینکه مدیران برخی ادارات کاشان که حکم معاونی مدیر کل دارند هیچ اختیاری از خود ندارند، تصریح کرد: قصور در عملکرد استاندار اصفهان و مدیران کل با توجه به این موضوع به شدت محرز است.

وی با اشاره به اینکه سفر استاندار اصفهان به کاشان، قیچی کردن روبان، کلنگ زنی و حضور در مراسم‌های تشریفاتی مشکلات مردم کاشان را رفع نمی‌کند، خاطرنشان کرد: استاندار باید پای حرف مردم و یا نمایندگان آنها بنشیند و مشکلات را رفع و رجوع کند.

برخی ادارات کاشان رتبه در جذب بودجه در استان اصفهان را دارند

هاشمی طاهری با بیان اینکه برخی از ادارات کاشان رتبه در جذب بودجه در استان اصفهان را دارند، افزود: برخی از ادارات کل همانند میراث فرهنگی، ثبت اسناد، تربیت بدنی و راه و شهرسازی و غیره هم حلال مشکلات مردم نیستند و حتی گاهی به مسائل اختلافی شهر دامن می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه در سفرهای مکرر مردم منطقه کاشان به اصفهان برای انجام کارهای اداری اغلب ناراضی بر می‌گردند، گفت: از اثرات سفرهای مکرر شهروندان منطقه کاشان به اصفهان افزایش سوانح رانندگی است و برای جلوگیری از این نوع صدمات به مردم کاشان لازم است تا به مطالبات مردم از مرکز استان به درستی رسیدگی شود.