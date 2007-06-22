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۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۲

کاخ سفید تصمیمی برای بستن گوانتانامو ندارد

کاخ سفید تصمیمی برای بستن گوانتانامو ندارد

کاخ سفید گزارش یکی از رسانه های آمریکا مبنی بر اتخاذ تصمیم آن در آینده نزدیک برای بستن زندان مخوف گوانتانامو را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،" دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد:" در آینده نزدیک هیچ تصمیمی برای گوانتانامو گرفته نمی شود و کاخ سفید روز جمعه هیچ نشستی نخواهد داشت."

روزنامه واشنگتن پست امروز به نقل از مقامهای مختلف آمریکا گزارش داد که اعضای ارشد دولت جرح بوش رئیس جمهوری آمریکا در حال گفتگو درباره بستن این زندان هستند.

با آزادی 4 یمنی و دو تونسی ، هم اکنون 375 نفر در این زندان به سر می برند.

گوانتانامو در اواخر سال 2001 برای افراد بازداشت شده در افغانستان که آمریکا آنها را تروریست می خواند، افتتاح شد و هم اکنون صدها زندانی در آنجا بازداشت هستند.

درخواست های زیادی برای بسته شدن زندان گوانتانامو از سوی محافل بین المللی ارائه شده است، اما آمریکا با شعاری موسوم به "مبارزه با تروریسم" بدون توجه به این درخواست ها، به اقدامات مغایر با حقوق بشرخود ادامه می دهد و بازداشت شدگان را به شدت شکنجه می کند.

کد مطلب 505961

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