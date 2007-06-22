دولت یک سوم هزینه بیمه رانندگان را پرداخت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در گردهمایی مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون در مورد طرح بیمه رانندگان بار و مسافر درون و برون شهری ضمن تاکید به گسترش نظام جامع تامین اجتماعی گفت : باید به سمتی پیش برویم که مردم نیاز به کمک های حمایتی نداشته باشند.

عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه بیمه رانندگان نگرانی آنها و خانواده هایشان را از آتیه خود از بین می برد افزود : وزارت رفاه به نیابت از دولت هر ماه نزدیک به 18 هزارو 600 تومان به هر راننده بابت سرانه بیمه پرداخت می کند ، به عبارت دیگر دولت بیش از یک سوم هزینه های بیمه هر راننده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: به این ترتیب هم رانندگان می توانند از بیمه تامین اجتماعی که مشتمل بر خدمات اجتماعی ،از کار افتادگی ، پیری، بازنشستگی است ، بهرمند شوند و هم با کمک دولت فرهنگ بیمه در کشور رواج پیدا می کند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی افزود: در راستای گسترش بیمه های همگانی در یکی دو هفته آینده طرح بیمه خادمان مساجد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .

مصری از برنامه های در دست اقدام در این خصوص به طرح بیمه هنرمندان و شاغلان صنایع دستی اشاره کرد و افزود : بعضی از گروهها همچون مشاغل آزاد ، تشکل کارگری ندارند و قانون برای این گروهها بیمه اجباری تدوین نکرده است پس ما باید به کارفرما متذکر شویم که مبادرت به این کار کند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با تشکر از همکاری وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی، هدف از این گردهمایی را تسریع و توجیه مدیران استانی در خصوص طرح بیمه رانندگان عنوان کرد و افزود: از روز شنبه با تشکیل کارگروهی درهر استان متشکل از تعاونی ها و اتحادیه ها ی مربوط به آن صنف همچون، اتحادیه تاکسیران ،کامیون داران ، مینی بوس داران و سازمان تامین اجتماعی، این طرح وارد مرحله اجرا خواهد شد و از آن تاریخ رانندگان می توانند در صورت تمایل با مراجعه به اتحادیه های تعاونی صنفی خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی همچنین در مورد رقم دقیق هزینه و یارانه اختصاص یافته توسط دولت گفت: رقم دقیق هزینه های این طرح را بعد از ایجاد بانک اطلاعاتی که در پایان سال انجام خواهد شد اعلام خواهیم کرد . اما امسال چون از میزان استقبال اطلاع دقیقی نداریم . فعلا 100 میلیارد تومان برای انجام این مهم اختصاص پیدا می کند و اگر کمبودی داشته باشیم در بودجه سال اینده لحاظ خواهد شد.