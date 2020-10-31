عادی سازی روابط هرگز باعث توقف مسیر مقاومت نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «احمد المدلل» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که عادی سازی روابط با تل آویو به مثابه چراغ سبز به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح معامله قرن بود.

وی افزود: سودان باید در مواضع خود در قبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بازنگری کند.

المدلل بیان کرد: آمریکا از طریق رژیم صهیونیستی به دنبال به دست گرفتن کنترل منطقه است.

این رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین ادامه داد: عادی سازی روابط تنها به نفع رژیم صهیونیستی است چرا که تلاش میکند مقاومت را در منطقه به محاصره خود درآورد.

وی گفت: مقاومت به مسیر خود ادامه می دهد و تمام توافقنامه های عادی سازی روابط باعث نمی شود که این مسیر متوقف شود. ما برای رویارویی با آنچه که در جریان است به اتحاد نیاز داریم.