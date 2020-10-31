تیم ملی فوتسال برزیل به دنبال بازی با آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال در سرتاسر دنیا به خاطر شیوع ویروس کرونا با مشکلات زیادی مواجه شده و تمام رقابت‌های رسمی و بین المللی از جمله جام جهانی و مسابقات قهرمانی آسیا به تعویق افتاده است.

تیم ملی فوتسال برزیل در این شرایط به دنبال برگزاری بازی‌های تدارکاتی است. برزیلی‌ها ابتدا روز ۲۵ آبان در شهر مادرید با حضور لژیونرهای اروپایی خود به مصاف اسپانیا می‌روند.

این تیم همچنین در حال برنامه ریزی برای انجام دو بازی تدارکاتی با تیم ملی آرژانتین است.

«رینالدو سیموئز» مدیر تیم ملی فوتسال برزیل با اعلام این خبر به سایت «پَشن فوتسال» گفت: می‌خواهیم از آرژانتین دعوت کنیم تا در فیفادی ژانویه (۲۰۲۱) دو دیدار تدارکاتی برگزار کنیم ولی هنوز وضعیت به دلیل ویروس کرونا قطعی نیست.

محدودیت‌های پرواز و بسته شدن مرزها بعد از شیوع کرونا باعث شد تا تیم ملی فوتسال آرژانتین از حضور در تور هلند و مراکش محروم شود.

آخرین بازی ملی آرژانتین مصاف با برزیل در فینال مسابقات قهرمانی آمریکای لاتین بود که آرژانتینی‌ها موفق شدند با شکست این حریف سنتی، عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که به گفته سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، هم آرژانتین و هم برزیل پیش از این درخواستی را برای انجام بازی تدارکاتی با ایران ارائه کرده بودند.