نمایشگاه دستاوردهای دادگستری زنجان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان در این نمایشگاه که از امروز به مدت یک هفته دایر است ، دادگستری استان زنجان ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادسرای عمومی زنجان ، اداره کل ثبت اسناد استان ، اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی ، سازمان پزشکی قانونی و برخی سازمان های مرتبط با دادگستری استان عمکرد خود را در قالب کتابچه و برشور در معرض دید بازدید کنندگان قرار می دهند.

در این نمایشگاه همچنین بخشی از کشفیات دادسرای عمومی و انقلاب زنحان در قالب کالاهای قاچاق ، مشروبات الکی و موادمخدر به نمایش درآمده است .