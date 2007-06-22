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۱ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

نمایشگاه دستاوردهای دادگستری زنجان آغاز به کار کرد

زنجان - خبرگزاری مهر : نمایشگاه دستاوردها و عملکرد دادگستری استان زنجان همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه در دبیرستان شهید مطهری زنجان آغاز به کار کرد .

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان در این نمایشگاه که از امروز به مدت یک هفته دایر است ، دادگستری استان زنجان ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادسرای عمومی زنجان ، اداره کل ثبت اسناد استان ، اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی ، سازمان پزشکی قانونی و برخی سازمان های مرتبط با دادگستری استان عمکرد خود را در قالب کتابچه و برشور در معرض دید بازدید کنندگان قرار می دهند.

در این نمایشگاه همچنین بخشی از کشفیات دادسرای عمومی و انقلاب زنحان در قالب کالاهای قاچاق ، مشروبات الکی و موادمخدر به نمایش درآمده است .

ارائه مشاوره قضایی  و تشریح برخی وظایف شوراهای حل اختلاف و تبین جایگاه آن به علاقمندان و بازیدکنندگان در قالب ارائه برشور و کتابچه ، همچنین بهره مندی مراجعه کنندگان از نظرات قضایی و حقوقی کارشناسان از دیگر بخش های این نمایشگاه است . 

کد مطلب 506011

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