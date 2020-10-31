مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در مازندران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال ۳۴ نفر بر اثر عوارض ناشی مصرف مواد مخدر در سطح استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافت واز کل فوتی‌های سو مصرف مواد مخدر ۳۰ مرد و مابقی زن هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران خاطرنشان کرد: معمولاً مرگ و میر ناشی از سو مصرف مواد مخدر در نیمه دوم سال به دلیل عوارضی از جمله سو تغذیه و سرمازدگی در کارتون خواب‌های معتاد بیشتر است.

این مقام اجرایی استان، افزایش سطح آگاهی در مورد عوارض ویرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشگیری از بروز سو مصرف مواد را اساسی‌ترین گام در مبارزه با این بلای خانمانسوز دانست.

گفتنی است آمار فوتی ناشی از سو مصرف مواد مخدر در سال گذشته ۸۰ نفر شامل ۶۸ مرد و مابقی زن بوده است.