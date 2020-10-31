  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۹:۱۰

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در مازندران افزایش یافت

مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در مازندران افزایش یافت

ساری- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در نیمه اول امسال ۳۴ نفر براثر عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال ۳۴ نفر بر اثر عوارض ناشی مصرف مواد مخدر در سطح استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافت واز کل فوتی‌های سو مصرف مواد مخدر ۳۰ مرد و مابقی زن هستند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران خاطرنشان کرد: معمولاً مرگ و میر ناشی از سو مصرف مواد مخدر در نیمه دوم سال به دلیل عوارضی از جمله سو تغذیه و سرمازدگی در کارتون خواب‌های معتاد بیشتر است.

این مقام اجرایی استان، افزایش سطح آگاهی در مورد عوارض ویرانگر اعتیاد و آموزش صحیح پیشگیری از بروز سو مصرف مواد را اساسی‌ترین گام در مبارزه با این بلای خانمانسوز دانست.

گفتنی است آمار فوتی ناشی از سو مصرف مواد مخدر در سال گذشته ۸۰ نفر شامل ۶۸ مرد و مابقی زن بوده است.

کد مطلب 5060113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه