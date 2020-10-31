توافق «سنجار» دارای نکاتی مبهم و پیچیده است/ عدم شفافیت در توافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق عراق از توافق سنجار میان دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان عراق به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، العبادی در خصوص این توافق گفت: توافق سنجار دارای نکاتی مبهم و پیچیده بوده و اساساً فاقد هرگونه شفافیت است.

نخست وزیر اسبق عراق در ادامه در خصوص توافق مذکور تأکید کرد: ما قویاً با توافق سنجار مخالف و خواستار عدم اجرایی شدن آن هستیم.

این درحالی است که برخی دیگر از سران احزاب و گروه‌های عراقی با توافق سنجار میان دولت الکاظمی و اربیل مخالفت کرده اند.

پیشتر نیز «عباس الشبکی» نماینده پارلمان عراق از توافق سنجار انتقاد کرده بود. وی گفته بود: توافق امضا شده میان دولت الکاظمی و اربیل در تعارض با قانون اساسی کشور است.

الشبکی تأکید کرده بود: توافق سنجار با ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق کاملاً در تعارض است و به همین دلیل باید مورد بازبینی قرار گیرد.

به موجب توافقنامه سنجار، به نیروهای پیشمرگه برای بازگشت به این منطقه اجازه داده می‌شود.