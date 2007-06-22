به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های سینمایی "سرعت بالا" و "جومانجی" دوم و سوم تیرماه از شبکه دو پخش میشوند. جو جانستن بر مبنای فیلمنامهای از جیم استرین، گرگ تیلر و جاناتان هنسلی فیلم سینمایی "جومانجی" را ساخت. در این فیلم رابین ویلیامز، بانی هانت، کرستن دانست، برادلی پیرس، جاناتان هاید، دیوید آلن گریر و بیبی نویورت به ایفای نقش پرداختند.
داستان این فیلم درباره دو بچه به نامهای جودی و پیتر است که بازی سحرآمیزی را در خانهای متروک پیدا میکنند و مشغول بازی میشوند. ناگهان آلن که وقتی 12 ساله بوده تا به حال در این بازی گیر کرده و حالا از داخل آن بیرون میآید. تنها امید آلن برای رهایی تمام کردن این بازی است و ...."جومانجی" یک فیلم پرفروش نوجوانانه و مبتنی بر جلوههای ویژه متفاوت است.
فیلم سینمایی "عروس دزدان" محصول انگلستان، "لبه تاریکی" محصول ایران و "افسانه مرلین 1 و 2" نیز به ترتیب از چهارم تا هفتم تیرماه از شبکه دو روی آنتن میرود. استیو بارون سال 1998 فیلم تلویزیونی "افسانه مرلین" را ساخت. دیوید استیونس و پیتر بارنز فیلمنامه این اثر را بر مبنای داستانی نوشته ادوارد کامارا نوشتند.
در این فیلم 182 دقیقهای سام نیل، هلنا بونهام کارتر، میراندا ریچاردسن، جان گیلگاد، مارتین شورت، روتگر هائر، جیمز ارل جونز و ایزابلا روسلینی به ایفای نقش پرداختند. این فیلم محصول بریتانیا و آمریکاست و داستان درباره افسانه شاه آرتور از دیدگاه مرلین جادوگر شهر روایت میشود.
فیلمهای "ترانه باران" از ایران، "روی خط مرگ" از کانادا و "مقصد نهایی 3" هم از هشتم تا دهم تیرماه از شبکه دو روی آنتن میرود. جیمز وونگ سال 2006 فیلم سینمایی "مقصد نهایی 3" را به دنبال "مقصد نهایی 2" (2003) بر مبنای فیلمنامهای از خودش و گلن مورگان ساخت. این فیلم 93 دقیقهای به دلیل صحنههای خشونت و لحن بد با درجه R اکران شد و در آن مری الیزابت وینستید، برایان مریمن، الکس جانسن و سام ایستن به ایفای نقش پرداختند.
نمایی از فیلم "مقصد نهایی 3"
داستان "مقصد نهایی 3" درباره وندی کریستنسن دانشآموز سال آخر دبیرستان است که به همراه دوستانش تصمیم میگیرد سوار ترن هوایی شود. او چند لحظه قبل از حرکت ترن هوایی تصاویری را درباره تصادف ترن و مرگ دوستانش میبیند. وندی وحشتزده به همراه 10 نفر دیگر از ترن پیاده میشوند و ...
فیلمهای "همسر" از ایران، "دوئل" از هنگ کنگ و "من بچههایم را میخواهم 1 و 2" از ایتالیا به ترتیب یازدهم تا چهاردهم تیر از شبکه دو روی آنتن میرود. مهدی فخیم زاده سال 1372 "همسر" را جلو دوربین برد. داستان فیلم درباره زن و شوهری است که در یک شرکت کار میکنند. رئیس شرکت به جرم اختلاس دستگیر میشود و ... مهدی هاشمی، فاطمه معتمدآریا، نسرین مقانلو، پرستو گلستانی، سیروس ابراهیمزاده، حسین محباهری و محمود جعفری بازیگران این فیلم 99 دقیقه هستند.
لوئیچی پرلی سال 2004 فیلم تلویزیونی "من بچه هایم را می خواهم" را بر اساس فیلمنامه ای از ماسیمو دی ریتا و ماریو فالکونه و رمان ساندرا فی ساخت. در این فیلم ایتالیایی بازیگرانی چون سابرینا فریلی، لوکا باربارسکی، مایکل ریل، برانکو دیوریچ و دانیله نانه به ایفای نقش پرداخته اند.
داستان "من بچه هایم را می خواهم" درباره زنی به نام سونیا است که برای بازگرداندن فرزندانش به شهری می رود که همسر سابقش در آنجا زندگی می کند، اما همسرش که مردی ثروتمند است مانع رفتن بچه ها نزد مادرشان می شود. سونیا با همکاری شخصی سعی می کند بچه ها را پیش خودش بیاورد.
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