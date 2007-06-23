به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آرکوس اعلام کرد که از ابتدای پاییز نسل پنجم "پخش کننده چندرسانه ای قابل حمل" خود را ارائه خواهد کرد. این ابزار جدید درمدل های 405، 605 شبکه بی سیم وای فای ، 705 وای فای و 105 عرضه می شوند.

این مدل جدید از دو جنبه یکپارچگی چندرسانه ای و عملکردهای اضافه شده حائز اهمیت است.

استفاده از مدل های مختلف شبکه بی سیم وای فای در این ابزار امکان بارگذاری تولیدات چندرسانه ای را بدون نیاز به اتصال به رایانه برای کاربران فراهم کرده است.

علاوه براین، پخش کننده جدید آرکوس که در عوض صفحه کلید مجهز به فناوری لمس صفحه است به خاطر سیستم "برنامه راهنمای تلویزیون" قابلیت ثبت تصاویر تلویزیونی را بطور مستقیم دارد.

براساس گزارش پایگاه خبری macitynet، از دیدگاه نرم افزاری این ابزاردارای تصویرسازی ویدیویی "فلاش" است که بیشترین سازگاری را با فیلم های گرفته شده از وب، "یو تیوب" و "گوگل ویدیو" را دارد.

همچنین این ابزار امکان گوش دادن به برنامه های رادیویی و تصویرسازی تمام فرمت های "آئودیو" و "ویدیو" را برای کاربر فراهم می کند.

بنابراین گزارش، در سطح سخت افزاری، مهمترین سخت افزار نسل پنجم پخش کننده های قابل حمل آرکوس، استفاده از حافظه فلاش و امکان استفاده از کارت های حافظه میکرو اس دی است.

ظاهر این دستگاه همانند دیگر ابزارهای کلاسیک آرکوس است. توانایی مدل های جدید از دو گیگا بایت کنونی به 160 گیگا بایت ارتقا یافته و قیمت آن از 200 یورو به 500 یورو رسیده است.