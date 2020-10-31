به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، پیرو تصمیم هیات رئیسه فدراسیون مبنی بر انتخاب سرمربی تیم ملی ایران با مشورت کارشناسان، تاکنون دو نشست کمیته فنی و اتاق فکر برای انتخاب سرمربی تیم ملی برگزار شده است.

سومین نشست کمیته فنی و اتاق فکر برای انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه یازدهم آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

در این نشست قرار است برنامه‌های گزینه‌های مدنظر کمیته فنی برای هدایت تیم ملی والیبال ایران، بررسی و در صورت اتفاق نظر، گزینه نهایی برای مذاکره رسمی انتخاب شود.