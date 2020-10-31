مشکلات مدیریتی فوتبال ایران از نگاه مربی شاغل در ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدی مربی فوتسال و فوتبال شاغل در کشور ایتالیا درباره پروسه انتخاب مدیران در ایتالیا و مقایسه آن با ایران گفت: در ایتالیا شرکت‌های خارجی اسپانسر باشگاه می‌شوند و مدیر را که عمدتاً فوتبالی و ورزشی است انتخاب می‌کنند. در داخل باشگاه افراد قبلی هستند که اجازه ورود یک نفر دیگر را می‌دهند. مثل باشگاه آث میلان که برلوسکونی رئیسش بود و تصمیم گرفتند با آوردن اسپانسر، سهام باشگاه را به چینی‌ها بفروشند و از مشکلات اقتصادی در بیایند.

عابدی که با برنامه «تهران ورزشی» گفتگو می‌کرد در خصوص دخالت افراد سیاسی در باشگاه‌های ایتالیا تاکید کرد: افراد سیاسی به هیچ وجه دخالتی ندارند اما مدیران ایتالیایی نیاز دارند که با افراد سیاسی ارتباط داشته باشند آن‌هم فقط در جهت کسب درآمد. اصلاً این‌طور نیست که یک فرد سیاسی را رئیس باشگاه کنند. عمده مدیران ورزشی هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاه‌های ایتالیا هم مثل ایران پرونده‌هایی در فیفا دارند؟ اظهار کرد: شاید از ۱۰ و ۱۰۰ هزار مورد، یک پرونده داشته باشند؛ آن‌هم وقتی که باشگاه ورشکسته شده باشد وگرنه هیچ موقع چنین اتفاقاتی در ایتالیا نمی‌افتد. اینجا فوتبال کاملاً حرفه‌ای است. علاوه بر مدیر باشگاه، مدیران تیم بزرگسالان، مدیر آکادمی، مدیر هماهنگ کننده این دو بخش و همچنین یک مدیر ناظر در باشگاه کار می‌کنند و اینها زنجیره مدیریتی را تشکیل می‌دهند.



علی عابدی

این مربی ایرانی شاغل در ایتالیا با اشاره به تلاش باشگاه استقلال برای استخدام دوباره آندره استراماچونی گفت: وقتی آقای سعادتمند برای مذاکره با استراماچونی به استقلال آمد، من هم بخشی از کارها را انجام می‌دادم و آن موقع متوجه شدم فعالیت‌های مدیریتی در ایران به چه شکل است. سعادتمند دوست داشت این اتفاق رخ بدهد ولی این نقش‌ها باید در فوتبال ایران تعریف شود. شما اگر یک مدیر حتی فوتبالی را تعیین می‌کنید او به تنهایی نمی‌تواند باشگاه را اداره کند و باید مدیران دیگر را هم مشخص کرد. نباید از یک نفر انتظار کار داشت. از آن بدتر مدیری که سابقه مدیریت فوتبالی هم نداشته باشد.

عابدی یادآور شد: از لحاظ مدیریتی و ساختار باشگاهداری فقط فکر می‌کنم یک یا دو باشگاه در ایران حرفه‌ای هستند. از لحاظ امکانات هم در سطح ایتالیا نیستند. ما خیلی راه برای حرفه‌ای شدن و یادگیری رفتار بین المللی در پیش داریم.

وی با اشاره به لطمه خوردن اعتبار فوتبال ایران در پی شکایت‌های بین المللی زیاد مربیان و بازیکنان خارجی یادآور شد: من دوستان خارجی زیادی دارم و می بی نم که با این پرونده‌ها، اعتبار فوتبالی ما را از بین می‌برند. مطمئن باشید همین که اسم فوتبال ایران می‌آید، مربی و بازیکنی که پیشنهاد دارد فکر می‌کند و سریع پاسخ مثبت به پیشنهاد ایرانی نمی‌دهند. حتی خیلی‌ها پشیمان می‌شوند به ایران بیایند چون می‌گویند پولمان را نمی‌دهند.

این مربی فوتسال ایرانی در ادامه از رسانه‌ها و هواداران هم گلایه کرد و گفت: هواداران همیشه دارند مدیران و بازیکنان را مقصر نشان می‌دهند ولی مقصر اصلی ما هواداران و رسانه‌ها هستیم. آنها باید از نظر اطلاعات به روز رسانی شوند که در خارج از کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد. مثلاً در استقلال یا تیم‌های بزرگ می بی نم که هواداران در انتخاب مربی یا انتخاب مدیر خیلی دخالت می‌کنند که اصلاً وظیفه آنها نیست. هوادار باید حمایت کند و بعد از آنکه مدیر و مربی نتیجه نگرفت می‌تواند اعتراض کند. قدرت هواداران را در ایران خیلی زیاد و قدرت یک مربی را بسیار بالاتر از یک مدیر می بی نم. مدیر نفر اصلی است. آدم یکسری چیزها را می بیند که در فوتبال ایتالیا وجود ندارد.