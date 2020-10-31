به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی صبح شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی بخش بردخون اظهار داشت: تبلت‌هایی که نفت و منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی وعده آن را برای در اختیار گذاشتن به دانش‌آموزان بی‌بضاعت داده بود، متأسفانه تاکنون هیچ تبلتی به دانش‌آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش منطقه بردخون تحویل داده نشده است.

وی گفت: آموزش پرورش متعهد به صیانت از سلامت دانش‌آموزان با اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است و تمام تلاش خود را در این زمینه به کار بسته است.

محمودی با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در شهرستان دیّر گفت: در این شرایط ما ملزم به آموزش غیرحضوری به دانش‌آموزان هستیم که این مسئله مستلزم داشتن تلفن همراه هوشمند و یا تبلت است که با بررسی‌های انجام‌شده ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش این اداره به آن دسترسی نداشته و یا مشکل‌دارند.

رئیس آموزش و پرورش منطقه بردخون اضافه کرد: این ۲۰۰ دانش‌آموز با توجه به بضاعت مالی و امکان دسترسی به تلفن همراه هوشمند و تبلت اولویت‌بندی شده است.

وی تصریح کرد: فقط خیرین و معلمان در این زمینه همکاری داشته و تعدادی تلفن همراه هوشمند در اختیار دانش‌آموزان بی‌بضاعت قرار داده‌اند و ما کماکان در این زمینه مشکل‌داریم و درخواست تسریع در تحویل این کمک‌ها از سوی نفت داریم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز از آمادگی کامل برای همکاری با آموزش پرورش در پایش روانشناسی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: همکاران روانشناس ما در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر آمادگی همکاری در این زمینه با آموزش و پرورش دارند تا در کنار مشاوران و معلمان پرورشی مدارس به غربالگری روانشناسی دانش‌آموزان بپردازند.

احمد آخوندی با تأکید بر مشاوره روانشناسی دانش‌آموزان اظهار داشت: کمک به آموزش پرورش کمک به مجموعه شبکه بهداشت و درمان می‌دانیم و از همه خیرین تقاضا داریم در زمینه تأمین تجهیزات حفاظت فردی، تبلت، گوشی هوشمند تلفن همراه، مواد گندزدایی و … به آموزش و پرورش کمک کنند.

وی با اشاره به الزام تکمیل چک‌لیست خود ارزیابی ادارات و سازمان‌ها در زمینه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی گفت: متأسفانه تاکنون اقدامی از سوی ادارات و نهادهای شهرستان صورت نگرفته است و گزارش آن به شبکه بهداشت و درمان ارسال نشده است که انتظار داریم به صورت هفتگی این ارزیابی انجام و گزارش آن ارسال شود.