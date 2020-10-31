حضور جهادگران اراک در روستاهای محروم سیستان و بلوچستان

به گزارش مهر؛ محمد رضا عسگری در جمع جهادگران اعزامی استان به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: گروه‌های جهادی پرچم‌داران و پیشتازان فعالیت و خدمات‌رسانی در عرصه‌های محرومیت‌زدایی و خدمت بی منت به مردم هستند و از این طریق راه سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی را ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: با توجه به احساس نیازی که امروز در مناطق جنوب کشور و خصوصاً سیستان و بلوچستان وجود دارد جهادگران استان مرکزی برای خدمت و توزیع کمک‌های مردم استان مرکزی در این مناطق حضور پیدا کردند.

جانشین فرمانده سپاه روح الله بیان کرد: مردم و خیرین استان مرکزی با هدایت‌های سپاه روح الله در این مرحله از ارسال کمک‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان کمک کردند که این کمک‌ها توسط گروه جهادی شهدای اراک که متشکل از چندین گروه جهادی متخصص است خدمت ولی نعمتان توزیع خواهد شد.

عسگری افزود: در این راستا محموله کمک‌های جهادی گروه جهادی شهدای شهرستان اراک همزمان با ورود نیروهای جهادی این گروه وارد شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان شد تا در روزهای آتی در بین اقشار گروه‌های هدف توزیع شود. این محموله شامل بیش از هزار عدد ماسک بهداشتی، ۱۲۴ تخته فرش، ۷۵۰ پتو، ۷۰ چراغ خوراک پزی و ده عدد پیک نیک برای تجهیز خانه نیازمندان آماده شده که تقدیم ولی نعمتان خواهد شد.

وی گفت: اقلام خوراکی این محموله شامل روغن خوراکی، شکر، برنج، تن ماهی، رب گوجه فرنگی و آرد است و تجهیزات فتیرپزی شامل تنور اتوماتیک به همراه وسایل لازم برای پخت بیش از یک تن فتیر تدارک دیده شده است.

جانشین فرمانده سپاه روح الله ادامه داد: در حوزه کودک نیز بیش از ۸۰۰ اسباب بازی، ۵۰۰ جلد کتاب، ۱۵۰ آبمیوه یک لیتری، ۳۵۰۰ بسته آجیل و لوازم ورزشی به ارزش ۱۰ میلیون تومان برای تغذیه کودکان و چندین کیلو شکلات تهیه شده تا توسط گروه‌های فرهنگی حوزه کودک توزیع شود.

عسگری بیان کرد: گروه جهادی شهدای شهرستان اراک با ۳۰ نیروی جهادی به مدت ده روز در هفت روستای محروم اطراف شهر زاهدان و بیش از ۷ روستای مرزی میرجاوه به فعالیت‌های جهادی و توزیع اقلام حمایتی خواهند پرداخت.

وی در پایان گفت: از کلیه مردم و خیرین استان مرکزی که جهادگران و سپاه روح الله را در این اقدام همراهی کردند کمال تشکر را داریم و امیدواریم این حضور جهادگران که به نمایندگی مردم شریف استان مرکزی انجام شده منشأ خیر و برکات فراوانی برای ولی نعمتان این منطقه باشد.