سردار سید یوسف مولایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور فرانسه از یکی از مجلات فرانسوی که به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) توهین کرده است، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که اخیراً رخ داده و توهین برخی از مجلات خارجی به ساحت مقدس نبی اکرم اسلام (ص) و موضع‌گیرهایی که جهان اسلام داشته است، بی‌تفاوتی برخی از سران کشورهای اسلامی به این مسئله مهم باعث تأسف است.

وی بیان کرد: توهین به ساحت نبی اکرم اسلام (ص) موضوع جدیدی نیست و دشمنان از زمان نزول قرآن تعدی می‌کردند، قطعاً این موضوع تا ظهور قطب عالم امکان حضرت مهدی (عج) نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس‌جمهور فرانسه نماد مقابله غرب با اسلام است

فرمانده سپاه استان البرز با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور فرانسه در واقع نمادی از مقابله غرب و تفکر لیبرالیسم با اسلام است، عنوان کرد: قرآن به شدت با تفکر حاکم بر غرب مخالف بوده و آن را یک تفکر استکباری می‌داند و به شدت ضد آن است.

وی با بیان اینکه مکرون و دیگر سران غرب دچار غرور شده‌اند، ادامه داد: مفاهیمی در قرآن کریم بیان شده است مبنی بر اینکه افرادی هستند که دچار کبر و غرور شدند و خود را خدا و در جایگاه خدا دانستند اما در نهایت نابود شدند.

سردار مولایی یادآور شد: امروز در کشورهای طرفدار دموکراسی تمام ارزش‌های الهی و انسانی زیر پا گذاشته می‌شود و کسی نمی‌تواند حرفی در این باره بزند.

وی در تصدیق فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: جایی که کسی نمی‌تواند حرفی از هولوکاست که یک جریان تاریخی است بزند فارغ از اینکه این موضع چه میزان درست یا غلط است، قطعاً آزادی بیان وجود ندارد.

فرمانده سپاه استان البرز افزود: یکی از نویسندگان فرانسوی به نام روژه گارودی کتابی در این باره نوشت که وی را زندانی کردند، بر این اساس مشخص است که هولوکاست تنها یک داستان سیاسی و البته آمیخته به یک تفکر بسیار خطرناک صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه در زمان‌های مختلف و به روش‌های مختلف توهین به مقدسات و پیامبر اکرم (ص) صورت گرفته است، تصریح کرد: دشمنان با نوشتن کتاب و ساخت فیلم تمام مقدسات را به سخره می‌گیرند به دلیل اینکه مقدسات را مانع تسلط خود بر جهان می‌دانند.

سردار مولایی خاطرنشان کرد: هنگامی که به قرآن کریم مراجعه می‌کنیم، خداوند می‌فرماید که بین سیاه و سفید و عرب و عجم هیچ فرقی نیست اما دشمنان نگاه نژادپرستانه دارند، آمریکا به عنوان مادر آنها و سرکرده سران فتنه در آتش نژادپرستی می‌سوزد به عبارتی آنها دقیقاً مخالف قرآن هستند.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید به کسی ظلم نکنید اما غربی‌ها عکس این موضوع را انجام می‌دهند، گفت: دشمنان بر این اساس کشورهای اسلامی و غیراسلامی را تحت سیطره خودشان درآورده‌اند و می‌گویند ما قادریم دنیا را اداره کنیم.

اسلام ناب مانع اقدامات سلطه‌گرایانه غربی‌هاست

فرمانده سپاه استان البرز اظهار کرد: برخی به ظاهر مسلمان با دشمنان دوستی می‌کنند مانند عربستان که برای غرب خطری ندارد، چراکه رژیم سعودی راه ظلم را هموار می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه اسلام ناب و نشأت گرفته از سرچشمه پاک نبوی مانع اقدامات سلطه‌گرایانه غربی‌هاست، مطرح کرد: این دشمنی‌ها چندین وجه دارد، نخست اینکه هر آنچه در درون انسان‌های فاسد و فتنه‌گر وجود دارد نمایان می‌شود و نکته بعدی اینکه درسی است برای مسلمانان که دوست و دشمن خود را بشناسند.

سردار مولایی با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از دولتمردان و کشورهای مسلمان متوجه این موضوع نیستند، متذکر شد: تلاش دشمنان نشانگر آن است که راه حق و باطل چیست، آنها برای کور کردن یک نور پرتوان و دارای نفوذ بیشتر تلاش می‌کنند که به لطف خداوند موفق نخواهند شد.