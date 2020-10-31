به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از فعالین فعالیت‌های جهادی شهرستان کاشان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار داشت: ایشان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک ضرورت توجه به این موضوع مهم را در فعل و عمل به مردم و مسئولان نشان دادند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بسیاری از جلسات مهم و بین المللی همیشگی خود همانند جلسه با سفرای کشورهای اسلامی در هفته وحدت را نیز تعطیل کردند، ابراز داشت: انجام اقداماتی این چنین در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه ما حجت است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب ما همه وظیفه داریم از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تمکین کنیم، تصریح کرد: اخیراً نیز رهبر انقلاب تاکید بر همگانی شدن آموزش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در قالب‌های محله محور و مسجد محور داشتند که این موضوع هر چه زودتر باید عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه باید یک جنبش عمومی برای آموزش اقدامات پیشگیری از کرونا در کاشان با استفاده از پتانسیل محلات انجام شود، خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل مردمی بودن بسیج می‌توان از قابلیت‌های این نهاد برای این جنبش مردمی استفاده کرد.

بسیج آموزش همگانی را به شکل محله محور انجام دهد

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج می‌تواند آموزش همگانی را به شکل محله محور انجام دهد، بیان داشت: حکومت ما یک حکومت دینی است و کلمات رهبری در مقام یک مرجع تقلید، یک حجت بالغه برای همه ما مردم و به ویژه مسئولان است.

وی با بیان اینکه ما در مقابل وظایف خود مسئول هستیم، افزود: حتی اگر قرار است به شکل محله به محله این اقدامات را انجام دهیم بنده به شخصه حاضر هستم تا در این زمینه اقداماتی انجام دهم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ادامه داد: کرونا مرتب در حال قربانی گرفتن است، امکانات درمانی ما را کاهش داده و پرسنل نظام سلامت را خسته کرده است و نباید آن را شوخی گرفت.

شبهه افکنی دشمنان درباره کرونا

وی با اشاره به اینکه ضدانقلاب و رسانه‌های معاند با القا و تبلیغ یک سری دروغ‌ها و شایعات به دنبال کارهای تفرقه‌انگیز هستند، تاکید کرد: آنها درباره کرونا شبهه افکنی می‌کنند و به دروغ منکر وجود کرونا می‌شوند و این در حالی است که این پدیده شوم گریبانگیر مردم است و سلامتی همه را تهدید می‌کند.