استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی در هفته وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود مهدوی امام جمعه شهر الوند در چهل و یکمین جلسه از شورای فرهنگ عمومی که صبح امروز در مصلی پیامبر اعظم شهر الوند برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) قرار داریم که سال‌ها است هفته پیش رو را هفته وحدت نام گذاری کرده‌اند که البته می‌تواند برکات زیادی داشته باشد.

وی افزود: هفته وحدت هر ساله مراسم‌های مختلف جشن و شادی در هفته وحدت برگزار می‌شد که متأسفانه امسال به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا این امکان وجود ندارد که البته باید از بستر فضای مجازی استفاده کرد.

مهدوی یادآور شد: تزئین و فضا سازی شهری می‌تواند در راستای گرامیداشت هفته وحدت مؤثر واقع شود.

امام جمعه الوند تاکید کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود خواستار ورود گروه‌های جهادی در بحث مبارزه با کرونا شده بودند که در همین راستا نیز گروه‌های جهادی مختلفی در شهر اقدامات خوبی را آغاز کردند و از ظرفیت کشاورزان نیز استفاده شد.

مهدوی تصریح کرد: با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور خوشبختانه تمامی مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که برای پیشرفت و تعالی در کشور باید به خود اکتفا کنیم و تلاش کنیم تا در تمامی زمینه‌ها خودکفا شویم.

مهدوی اعلام کرد: با توجه به اینکه ۹ ماه از شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور گذشته است مردم عادی شدن شرایط را تلقی می‌کنند که البته این در حالی است که با توجه به ضرورت و تأکیدات مقام معظم رهبری باید بار روانی و مهم جلوه دادن ویروس کرونا برای مردم تقویت شود.



امام جمعه الوند اضافه کرد: مجموعه فرهنگی مصلی سال‌های زیادی بود که متوقف شده بود اما ما در یک اقدام وادار به تحرک کردیم و با هزینه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی کار خود را آغاز کردیم و توانستیم ۱۵ کارگاه را در محوطه مصلی راه اندازی کنیم.

مهدوی اعلام کرد: ما در راستای اتمام پروژه مصلی انتظار حمایت داریم و امیدواریم مسئولان مربوطه به قول و قرارهای خود در این زمینه جامه عمل بپوشانند.

ارتقای فرهنگ عمومی وظیفه ما است

آقاحسینی امام جمعه محمدیه نیز در این جلسه اظهار کرد: در هر کشوری فرهنگ در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد و ما وظیفه داریم به تقویت فرهنگ خود بپردازیم چرا که اگر در فرهنگ لطمه بخوریم در همه زمینه‌ها ضربه خواهیم خورد.

وی افزود: اگر مملکتی در زمینه فرهنگی وابسته شود در همه عرصه‌ها وابستگی پیدا خواهد کرد از این رو ارتقا فرهنگ عمومی وظیفه ما است.

امام جمعه محمدیه یادآور شد: در مساله کرونا گروه‌های جهادی باید فعالیت خود را آغاز کنند و امیدواریم با تلاش و کوشش و رعایت پروتکل‌ها بتوانیم از این بحران نیز عبور کنیم.

امام جمعه محمدیه در پایان گفت: با توجه به اینکه جان مردم در اولویت است از این رو این انتظار می‌رود تا دولت یارانه‌ای را به منظور تهیه ماسک برای مردم در نظر گیرد تا ترویج استفاده از ماسک را رد جامعه شاهد باشیم.