آمریکا درصدد بهبود وجهه خود با سوء استفاده از کودکان یتیم عراقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود محمد الراضی" درگفتگو با رادیو سوا، نظامیان آمریکایی را متهم کرد که با یورش به یتیم خانه "دار الحنان"، لباس های کودکان را درآورده و با گرفتن تصاویر اقدام به بزرگنمایی آن کرده اند تا کودکان را افرادی شکنجه شده، فراموش شده و در وضعیت گرسنگی نشان دهند.

وی افزود: یورش نظامیان آمریکایی به یتیم خانه "دار الحنان" ویژه کودکان عقب مانده ذهنی، خبر جدیدی نیست و 25 روز پیش اتفاق افتاده است و من از نظامیان آمریکایی به اتهام هتک حرمت و لطمه به کودکان یتیم و عقب مانده در این یتیم خانه شکایت خواهم کرد و بستگان این ایتام نیز خواهان شکایت از نیروهای آمریکایی هستند.



محمد الراضی درباره علل مخفی شدن مدیر یتیم خانه و برخی کارکنان آن گفت که این امر به ترس آنها از نیروهای آمریکایی باز می گردد.



وزیر کار و امور اجتماعی عراق خاطر نشان کرد: نظامیان آمریکایی با این داستان برای بهبود چهره خود در عراق تلاش می کنند.



وی تاکید کرد: هدف از این اقدام همچنین ناتوان و مقصر نشان دادن دولت عراق است.



محمد الراضی درباره آخرین اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی گفت : یک کمیته تحقیقاتی برای روشن شدن حقیقت ماجرای یتیم خانه دار الحنان تشکیل شده است و "نوری المالکی" نخست وزیر عراق نیز به نوبه خود کمیته تحقیقاتی دیگری در این زمینه تشکیل داده است.

گفتنی است ارتش آمریکا در عراق روز سه شنبه 29 خرداد، تصاویری را از یتیم خانه دارالحنان پخش کرد که این تصاویر نشان می دهد 24 کودک در این یتیم خانه مورد بدرفتاری شدید و سوء تغذیه قرار گرفته اند. ارتش آمریکا در بیانیه خود افزود: برخی از این کودکان به خاطر سوء تغذیه توان ایستادن نداشتند.