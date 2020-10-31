فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دغدغههای مهم ما برای مبارزه با کرونا و تقویت زیرساختهای بهداشتی درمانی احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در استان قزوین است.
وی افزود: سرانه تختهای بیمارستانی در استان قزوین هم اکنون از میانگین کشوری پایینتر است و با احداث این بیمارستان سرانه تخت در استان بالا خواهد رفت.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این پروژه را از ابتدای ورود به مجلس پیگیری و نشستهای جداگانه ای را با دکتر نوبخت و سردار محمد رئیس قرارگاه خاتم الانبیا برگزار کردیم و مقرر شد قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار کار ساخت بیمارستان را آغاز کند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در هفتههای اخیر با مخالفت وزارت بهداشت برای واگذاری پیمانکار به قرارگاه خاتم روبرو شدیم.
محمدبیگی تصریح کرد: بررسیهای میدانی ما نشان میدهد اگر خود وزارت بهداشت تصمیم به ساخت این بیمارستان داشته باشد با توجه به درگیریهایی که در حوزه بیماری کرونا دارد طبیعتاً ساخت بیمارستان ۱۰ سال زمان خواهد برد.
وی اضافه کرد: امیدواریم پیگیریهای لازم در رابطه با ساخت بیمارستان سرعت بگیرد تا بتوانیم ظرف ۴ تا ۵ سال آینده شاهد ساخت این بیمارستان و رفع نیازهای استان باشیم.
محمدبیگی در پایان یادآور شد: نیاز است استاندار و مدیران کل مرتبط استان نیز پیگیری لازم را داشته باشند تا به زودی شاهد آغاز ساخت این بیمارستان باشیم.
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