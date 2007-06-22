همه گروههای لبنانی موافق تشکیل دولت وحدت ملی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، عمرو موسی که در راس هیئتی از اتحادیه عرب به منظور بررسی راههای حل بحران کنونی در لبنان به بیروت سفر کرده است؛ پس از دیدار با "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان گفت: همه مسئولان موافق و مخالف دولت لبنان که با آنها دیدار داشته ام موافق دولت وحدت ملی هستند.

وی با بیان اینکه زمینه هایی برای توافق میان لبنانی ها وجود دارد، بر ضرورت استفاده یا بهره برداری از این زمینه ها تاکید کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب افزود که امروز بیروت را ترک خواهد کرد. موسی درپاسخ به این سوال که آیا هفته آینده به لبنان باز می گردد؛ گفت : چرا برگردم آیا مشکلات دیگری خواهد بود، ما مسائل دیگری از جمله دارفور و عراق را داریم.

موسی قرار است در پایان سفر خود به لبنان در کنفرانس مطبوعاتی، نتایج این سفر و دستاوردهای آن را تشریح کند.

هیئت اتحادیه عرب به ریاست عمرو موسی از سه روز پیش برای تلاش جهت نزدیک کردن دیدگاه گروههای مخالف و موافق دولت و دستیابی به توافقی برای از سرگیری گفتگوی های ملی میان این گروهها به منظور حل بحران لبنان در بیروت به سر می برد و با شمار زیادی از مقامهای بلندپایه و شخصیت های سیاسی لبنان دیدار و گفتگو کرده است.