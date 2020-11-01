ارزش ذاتی نمادهای بانکی بالاتر از ارزش بازار آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات، حجت‌اله صیدی گفت: شرایط اقتصادی کشور در نیمه دوم سال عموماً متأثر از عدم تعادل‌های ساختار اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی فضای تحریم و ویروس کرونا است و شیوعی که این ویروس پیدا کرده، قطعاً اقتصاد را در شرایط ویژه‌ای قرار می‌دهد.

وی افزود: مهمترین موضوعی که اقتصاد ما در نیمه دوم سال با آن مواجه می‌شود، شیوع ویروس کرونا است و در نتیجه آن با کاهش عمومی تقاضای کل در سراسر دنیا مواجهیم و در همه کشورها از جمله ایران مقداری حجم اقتصاد کوچک‌تر می‌شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: اما با توجه به تدابیر جدیدی که اندیشیده شده، فکر می‌کنم در کل به نحو مناسبی از این گردنه عبور می‌کنیم. هرچند شرایط سخت است، ولی با توجه به استحکام زیر ساخت‌ها و پویندگی اقتصاد از این گردنه با موفقیت عبور می‌کنیم.

حجت‌اله صیدی در پاسخ به این سوال که صنعت بانکداری در نیمه دوم سال چه سمت و سویی خواهد داشت؟ گفت: بخشی از شرایط آینده قابل پیش بینی بود، بنابراین صنعت بانکداری با آگاهی برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی کرد. ما در بانک‌ها برنامه ویژه‌ای برای عبور از این شرایط داریم. البته برای اولین بار با این شرایط مواجه نمی‌شویم، ما دوران دفاع مقدس، رکود اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی و تحریم‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را تجربه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین صنعت بانکداری با انعطاف در وصول مطالبات، ارائه تسهیلات به کسب و کارهای مهم آسیب دیده از کرونا و استمهال بسیاری از مطالبات، به سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی نیز کمک کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: امروز در شدیدترین فشارها هستیم، ولی برنامه‌های خاص خودمان را هم داریم. نزدیک به سه سال است که ما با این شرایط مواجه هستیم، ولی کشور توانسته هم نقدینگی را اداره و هم از منابع ارزی و درآمدهای ارزی به نحو مناسبی استفاده کند.

روزهای خوش صنعت بانکداری در بازار سرمایه

حجت‌اله صیدی به چشم انداز صنعت بانکداری در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: صنعت بانک‌داری در بازار سرمایه مظلوم واقع شده و پتانسیل‌های آن از سمت فعالان بازار گاهی آنطور که باید و شاید دیده نشده است.

وی ادامه داد: البته از روزی که اولین بانک در بورس پذیرفته شد تا امروز، این صنعت با اقبال خوبی مواجه بوده و حتی در ماه‌های اخیر نیز تعداد خریداران نمادهای بانکی معمولاً بیشتر از تعداد فروشنده‌ها بود، با این حال به نظر من ارزش ذاتی نماد بانک‌ها در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از ارزش بازار آنها است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: فکر می‌کنم اگر ظرفیت‌ها، قدرت سودآوری و ارزش دارایی‌های صنعت بانکداری و همچنین شاخص‌های مختلفی که برای قیمت گذاری یک بنگاه در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد، در محاسبات لحاظ شود، قطعاً ما با قیمت‌هایی به مراتب بهتر از ارزش فعلی نماد بانک‌ها مواجه می‌شویم. همه بانک‌های بزرگ کشور سهام‌شان حداقل باید ۲ یا ۳ دلار قیمت داشته باشد.

حجت‌اله صیدی به وضعیت بانک صادرات ایران در بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به عملیات بازارگردانی تعریف شده، نماد بانک صادرات از جمله نقد شونده‌ترین سهام بازار است. اگر بخواهم بنیادی هم عرض کنم، می‌دانید که بانک صادرات طی یک برنامه ۳۰ ماهه از زیان خارج و وارد یک منطقه سود شد و در ۶ ماهه اول ۹۹ هم توانست بالای ۷۵ درصد زیان انباشته خود را پوشش دهد. همچنین شرکت تأمین سرمایه بانک صادرات هم به زودی وارد بورس می‌شود.

بازار سرمایه و استراتژی حضور در آن

حجت‌اله صیدی در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه در نیمه دوم سال چه مسیری را طی می‌کند؟ گفت: اول اینکه شرایط امروز بازار قابل پیش بینی بود و روند فعلی طبیعت بازار است. پس از رشدهای مستمر شاهد افت‌های مستمر هم خواهیم بود. گاهی عوامل مؤثر بر پیش‌بینی‌ها نیز پیچیده می‌شود. بنابراین سهامدار یا سرمایه گذار با احتیاط پیش می‌رود. اما خود من نسبت به آینده بازار بسیار خوش‌بین هستم. افت‌های امروز را هم افت‌های طبیعی می‌دانم. بازار گاهی چند ماه پشت سر هم مثبت یا منفی می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم که اگر صبر داشته باشیم، روزهای خوش بازار هم می‌رسد. طبیعت بازار سرمایه این است و فراموش نکنیم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همیشه با صبر و تأمل و آرامش در بازار فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: نکته‌ای هست که گاهی به دوستان عرض می‌کنم، ولی متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن بحث پرهیز از تحلیل تکنیکال در شرایط کنونی است.

وی با بیان اینکه تحلیل تکنیکال برای بازاری است که از کارایی بالا برخوردار باشد، افزود: البته بازار ما از حالت ضعیف کارایی بیرون آمده و به سمت کارایی نیمه قوی حرکت کرده است. در اوایل دهه ۷۰ و میانه‌های آن چند پژوهش انجام شد و بر اساس نتایج، بازار ما حتی در حالت ضعیف کارایی هم نبود. اما اکنون از حالت ضعیف عبور و به سمت نیمه قوی حرکت کرده‌ایم. اما چون فعلاً شرایط بازار کارا در حالت قوی برقرار نیست، تحلیل تکنیکال در شرایط فعلی جواب دقیقی نمی‌دهد. ما در روزهای فعلی باید بیشتر در بازار بر اساس تحلیل بنیادی عمل کنیم. متأسفانه این روزها همه عجول هستند و افق هفتگی دارند، بنابراین مناسب نیست که ما به تحلیل‌های تکنیکال روی بیاوریم.

حجت‌اله صیدی ادامه داد: همواره و به ویژه در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران باید زمان مناسب ورود یا خروج از یک سهم را با دقت تشخیص دهند. زمانی که بازار روبه رشد است، باید گام به گام در بازار ورود کرد، بعضاً دوستان ما اشتباه می‌کنند، در بازار رو به رشد شروع به فروختن می‌کنند، یا زمانی که بازار رو به کاهش است و شاخص روند نزولی دارد، نگران می‌شوند و کل سهام را عرضه می‌کنند. این اشتباه رایج در بازار سرمایه است. اتفاقاً افت قیمت، زمانی مناسب برای خرید است. زمانی که سهام بنیادی شروع به کاهش قیمت می‌کند و زیر ارزش ذاتی می‌رود، باید از آن استقبال بیشتری شود و در شرایط فعلی میز سیاست گام به گام و ورود و خروج پله‌ای به سهام را اکیداً توصیه می‌کنم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان گفتگو با سنا گفت: با تجربه ۳۰ سال حضور در بازار مالی کشور می‌خواهم یک پیام ویژه به سرمایه‌گذاران و سهامداران فعال در بازار سرمایه بدهم. طی ۳۰ سال گذشته بازدهی بازار سرمایه کشور در بازه‌های ۵ ساله، ۲ ساله یا ۲۰ ماهه هرگز کمتر از بازدهی ارز، خودرو، سکه طلا و مسکن نبوده و ممکن است گاهی در یک بازه چند ماهه بازدهی دلار یا سایر بازارها از شاخص بورس پیشی بگیرد، اما بعد از ۲ سال بازدهی بورس قطعاً کمتر از دلار، سکه و طلا نخواهد بود.

