ماکرون عقب نشینی کرد اما عذرخواهی نه!

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگویی با شبکه الجزیره در عقب نشینی آشکار از مواضع قبلی خود اعلام کرد که احساسات مسلمانان را در قبال کاریکاتورهای موهن درک میکند و اینکه دولت وی در ورای این کاریکاتورها نیست.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه اختصاصی با الجزیره از خشم ناشی از کاریکاتورهای توهین آمیز منتشر شده توسط مجله فرانسوی شارلی ابدو صحبت کرد.
وی با تلاش برای توجیه رفتار نابخردانه خود افزود: کاریکاتورهای مذکور یک پروژه دولتی نیستند بلکه برآمده از روزنامههای آزاد، مستقل و غیر وابسته به دولت هستند و من احساسات مسلمانان در قبال این موضوع را درک میکنم.
البته وی به این موضوع اشاره نکرد که چرا در عین حال سخن گفتن از هولوکاست مصداق همین آزادی نمیشود.؟
رئیسجمهور فرانسه سپس گفت: به نظر من منشأ عکسالعملها (به این موضوع) دروغ، تحریف سخنانم و این برداشت مردم بود که من این کاریکاتورها را تأیید میکنم. عدهای هستند که اسلام را تحریف میکنند و به نام این دین ادعای دفاع از آنرا دارند.
ماکرون بیان کرد: مسلمانان بیشترین ضربه را از رفتار کسانی میخورند که اسلام را تحریف میکنند.
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