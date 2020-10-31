به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفتگویی درباره کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» نوشته صادق کوشکی و تأثیر بکارگیری زبان طنز در عرصه استکبارستیزی، به‌مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی به‌طور زنده از فضای مجازی پخش می‌شود.

کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» در سه سرفصل با موضوعات تأسیس آمریکا و فضای داخلی آن، سیاست‌های آمریکا در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، با زبانی طنز به قلم صادق کوشکی همراه کاریکاتورهایی از مازیار بیژنی به روایت تاریخ آمریکا می‌پردازد.

برنامه بررسی این‌کتاب با حضور صادق کوشکی نویسنده اثر و مازیار بیژنی تصویرگر و کاریکاتوریست کتاب همراه است.

این نشست روز دوشنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۶ از صفحه مجازی کتابخانه‌های عمومی تهران به نشانی (instagram.com/tehranplir)، آپارات (aparat.com/tehranpl/live) و پورتال (www.tehranpl.ir) پخش می‌شود.