دستاورد ۳۰۰ میلیون تومانی مددجویان خراسان شمالی از بافت فرش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، مجید الهی راد تعداد دارهای فعال قالی مددجویان استان را حدود ۷۰۰ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: به‌منظور حمایت از قالی‌بافان تحت حمایت فرش‌های تولیدی آن‌ها بدون واسطه توسط این نهاد به فروش می‌رسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی با بیان اینکه این فرش‌ها در قالب قالی، تابلو فرش و گلیم به تولید رسیده است، گفت: این نهاد با تأمین مواد اولیه مرغوب و مناسب، نظارت بر اجرای طرح‌های قالی‌بافی مددجویان و فروش فرش‌های تولیدی آن‌ها در خارج از استان باقیمت بالاتر، تلاش کرده بیشترین سود را نصیب مددجویان بافنده تحت حمایت کند.

وی در ادامه به بیان گزارش عملکردی از فعالیت‌های این نهاد در حوزه اشتغال پرداخت و افزود: طی نیمه نخست امسال ۸۳۵ طرح اشتغالزایی برای مددجویان راه اندازی شده است که در این بین ۵۶۴ طرح اشتغالزایی مربوط به روستاییان بوده است.

الهی راد اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به طرح‌های اشتغال مددجویان پرداخت شده که ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن ویژه طرح‌های اشتغالزایی روستایی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی تاکید کرد: این تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و خدمات بوده است.

وی با بیان اینکه ۵۹ درصد خانوارهای تحت پوشش این نهاد در استان، روستایی هستند، افزود: از مجموع حدود ۶۰ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد ۳۵ هزار و ۳۳۰ خانوار مددجوی استان را روستاییان تشکیل می‌دهند.

الهی راد در انتها با اشاره به اینکه امسال حدود ۶۰ تخته فرش توسط مددجویان این استان بافته‌شده است، گفت: ارزش این تولیدات حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌باشد.