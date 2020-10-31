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۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۲۶

فرمانده انتظامی دشتی:

عامل سرقت مسلحانه در دشتی دستگیر شد

عامل سرقت مسلحانه در دشتی دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از دستگیری عامل سرقت مسلحانه در بخش کاکی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه احشام در بخش کاکی شهرستان دشتی، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند یک نفر سارق سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

جهانبخش با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به یک فقره سرقت مسلحانه احشام در یکی از روستاهای بخش کاکی این شهرستان اعتراف کرد، ادامه داد: سارق پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده تردد افراد ناشناس و مشکوک در محل سکونت خود، مراتب را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5060861

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