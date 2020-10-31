عامل سرقت مسلحانه در دشتی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه احشام در بخش کاکی شهرستان دشتی، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند یک نفر سارق سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

جهانبخش با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به یک فقره سرقت مسلحانه احشام در یکی از روستاهای بخش کاکی این شهرستان اعتراف کرد، ادامه داد: سارق پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده تردد افراد ناشناس و مشکوک در محل سکونت خود، مراتب را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.