گازرسانی به روستاهای طالقان نیازمند ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار است

علی حدادی در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان طالقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات این شهرستان اظهار کرد: طالقان در بحث جاده و زیرساخت‌های مرتبط با آن با مشکلات زیادی مواجه است.

وی با بیان اینکه محور هشتگرد - طالقان جزو پروژه‌های ملی محسوب می‌شود اما اهتمامی برای اتمام آن وجود ندارد، تصریح کرد: باید هرچه زودتر موانع اجرای این پروژه برداشته شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با بیان اینکه بسیاری از مشکلات طالقان به دلیل اختیارات ناکافی ادارات این شهرستان قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: این امر باعث شده است تا مردم برای حل مشکلات خود به کرج بروند که این امر بر مشکلات دامن زده است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم در روستاهای طالقان وجود ندارد، گفت: گازرسانی و نبود امکانات درمانی جزو اصلی‌ترین خلأهای این روستاها محسوب می‌شود که امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده شاهد رفع این مشکل در اسرع وقت باشیم.

حدادی با بیان اینکه برای انجام پروژه گازرسانی به روستاهای طالقان به ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار کرد: تمام تلاش خود را برای تخصیص این اعتبار به کار بسته‌ایم.

وی در پایان متذکر شد: باید امکانات مورد نیاز روستاها را فراهم کنیم، چراکه این امر مانع کاهش روند مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود.