به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال، برنامه هفته نخست متمرکز لیگ برتر والیبال مردان کشور را اعلام کرد که ۱۸ مسابقه در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه ۱۸، ۲۰ و ۲۲ آبان‌ماه برگزار خواهد شد. این دیدارها در ساعت‌های ۱۱، ۱۴ و ۱۷ در خانه والیبال تهران و سالن فدراسیون انجام می‌شود.

نادر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ورود تیم‌ها به تهران برای آغاز متمرکز مسابقات والیبال گفت: تیم‌ها از روز جمعه، ۱۶ آبان می‌توانند وارد تهران شوند، البته ممکن است تیمی روز پنج شنبه وارد شود که مشکلی وجود ندارد. روز شنبه جلسه تمرینی خواهیم داد. برای انجام تست کرونا نیز با آزمایشگاهی که فدراسیون هماهنگ کرده در ارتباط هستند.

دبیر کمیته رویدادها و مسابقات والیبال درباره نحوه اسکان تیم‌ها نیز گفت: هر تیم هتل را خودشان هماهنگ خواهند کرد. با توجه به صلاحدید و ارزیابی که دارند هتل را با هزینه خودشان هماهنگ می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی چطور انجام می‌شود؟ گفت: تیم در هتل در قرنطینه خودش است. نماینده تست کرونا در ابتدای هفته به هتل محل اقامت تیم‌ها اعزام و تست گیری انجام خواهد شد. رقابت‌ها متمرکز شد تا تیم‌ها در رفت و آمد و فرودگاه نباشند. هر تیمی در هتل قرنطینه است و فقط به سالن مسابقات می‌آید. پروتکل‌های بهداشتی در سالن مسابقات نیز رعایت خواهد شد.

انصاری تاکید کرد: مسابقات در ساعات ۱۱، ۱۴ و ۱۷ در دو سالن انجام می‌شود. در فاصله نیم ساعت بین دو بازی سالن ضدعفونی خواهد شد. هر دو سالن نیز چهار رختکن دارد تا تیم‌ها با یکدیگر تداخل نداشته باشند.

دبیر کمیته رویدادها و مسابقات والیبال درباره دو سالن بودن مسابقات گفت: سالن آزادی میزبان مسابقات انتخابی کشتی است به همین دلیل رقابت‌ها در سالن حجاب و فدراسیون انجام می‌شود.