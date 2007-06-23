اکران ویژه فیلم های فرهنگی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به خبر پایان تدوین مجموعه "مار و پله" سیدمحسن یوسفی، گفتگو با سام درخشانی بازیگر مجموعه های "سال های برف و بنفشه" و "ما چند نفر" و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما پرداخته و در صفحه سینمای ایران گپی دارد با بهروز شعیبی بازیگر فیلم "گرداب"، گفتگو با کارگردان فیلم "اگه می تونی منو بگیر" و فیلم به روایت تهیه کننده، انتخاب حامد بهداد به عنوان چهره هفته و نقدی بر فیلم "روز سوم" محمدحسین لطیفی.

معرفی برگزیدگان دوسالانه گرافیک معاصر ایران، بزرگداشت فرهنگ سازان ایران، بازتاب جهانی افتتاح یک شبکه خبری، حرف های مشاور هنری رئیس جمهور درباره وادار کردن ارشاد به بازپس گیری عذرخواهی، سرقت "هری پاتر7" و گپ روز با دکتر بهزاد قادری مترجم نمایشنامه های خارجی اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر به سلسله گفتگوهایی درباره پدیده قاچاق فیلم پرداخته با حضور سیدغلامرضا موسوی و حسن توکل نیا. صفحه دوم فرهنگ و هنر هم نگاهی دارد به فیلم "روز سوم" محمدحسین لطیفی و مطلبی به انگیزه نمایش مستند "علف" از برنامه "مستند4".

معرفی برگزیدگان دوسالانه نهم گرافیک ایران، اکران فیلم سینمایی "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، بررسی اصلاح قانون مجازات فعالیت های غیرمجاز در امور سمعی و بصری در شورای نگهبان، چاپ اشعار زندانیان گوانتانامو در آمریکا، انتخاب "همشهری کین" به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما، آغاز طرح اکران ویژه فیلم های فرهنگی و گفتنی های ممدوح از دنیای دوبله درصفحه پایانی کار را تمام می کند.

"جام جم" در صفحه رسانه خبر کلید خوردن مجموعه ماه رمضانی شبکه یک با عنوان "اغما" به کارگردانی سیروس مقدم، تولید یک فیلم ویدیویی با بازی خسرو شکیبایی و آغاز طرح اکران ویژه فیلم های فرهنگی را برجسته کرده و در صفحه بخوانید و ببینید هم می پردازد به پخش جنگ شبانه "سیب سفید شب" از شبکه یک، گزارشی از مراسم نهمین سال تأسیس رادیو ورزش، یادداشتی بر برنامه "کاروانسراها" و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما.

روزنامه "همشهری" در صفحه فرهنگ در گفتگو با فرزاد جمشیدی به بحران مجریان متخصص در تلویزیون پرداخته. مطلبی به بهانه برگزاری نمایشگاه "رامبراند و نقاشان عصر طلایی هلند" در صفحه تجسمی، نقدی بر فیلم "اگه می تونی منو بگیر" شاهد احمدلو در صفحه سینما و مصادره ستارگان آسمان فرهنگ ایران به نام دیگران، تجلیل از عزت الله انتظامی از سوی فرهنگستان هنر، معرفی برگزیدگان نهمین دوسالانه گرافیک و اخبار کوتاهی از عباس گنجوی، مسعود کیمیایی و آتیلا پسیانی در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

"شرق" در صفحه فرهنگ مطلبی دارد درباره تکامل سبک فیلمسازی روبر برسون در واکنش به سبک نقاشی پل سزان. نگاهی به نمایش "آنتیگونه در نیویورک" و چند یادداشت بر آن در صفحه تئاتر، نگاهی به تازه ترین آلبوم گروه هم آوایان در فرانسه و سیمای هنری پیتر گابریل در صفحه موسیقی و گزارش شب بزرگداشت عباس گنجوی و چند خبر کوتاه در صفحه خبر آخر منعکس شده است.

روزنامه "هم میهن" در صفحه هنر می پردازد به گزارش سمینار موسیقی زیرزمینی در خبرگزاری مهر، گزارش هشتمین نشست نقد نغمه و معرفی پنج گرافیک سایت خبری آمریکا. ده نکته از برنامه "شب شیشه ای" با حضور گلزار و چند یادداشت بر این برنامه در صفحه سینما و تلویزیون برجسته شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر مراسم تقدیر از سه هنرمند، رونمایی از کتاب لیلی گلستان، مطلبی به قلم فرشته طائرپور درباره قاچاق فیلم و گزارشی از آغاز هفته گرافیک را آورده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما مطلبی دارد درباره خوزه لوئیس کوتردا و فیلم "تعلیم پریان"، گفتگو با این کارگردان و چند خبر کوتاه. معرفی برگزیدگان نهمین دوسالانه گرافیک ایران، رونمایی کتاب لیلی گلستان، معرفی برگزیدگان فرهنگستان های کشور و چند خبر کوتاه درصفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگوی جویس کرول اوتس و مارگارت اتوود از نویسندگان زن برجسته را منعکس کرده و در ادامه رمانی از اتوود را از نگاه لوری مور تحلیل کرده است. گزارش سمینار موسیقی زیرزمینی در خبرگزاری مهر در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دریچه هنر گزارش پشت صحنه تله فیلم "وقت اضافه" مهرداد خوشبخت به نقل از مهر، مراسم بزرگداشت عباس گنجوی و چند خبر کوتاه را مورد توجه قرار داده است.

"جوان" در صفحه پایانی به انتخاب دوباره "همشهری کین" به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای آمریکا، حضور 26 نمایش در بخش صحنه ای جشنواره تئاتر بانوان، پیوستن اولین فیلم بلند جهان به میراث فرهنگی یونسکو و لو رفتن قسمت پایانی "هری پاتر" پرداخته است.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری تقدیر از برگزیدگان فرهنگستان های کشور، تقدیر از عزت الله انتظامی، سرنوشت مبهم فیلم های ویدیویی سینمایی، فیلم جدید کیارستمی در ایتالیا و رکود بازار موسیقی را منعکس کرده است.

"همبستگی" در صفحه ادب و هنر درگذشت بنیانگذار شعر نو عرب، تجلیل از عباس گنجوی و گفتگو با عباس دقتی عکاس ایرانی مقیم فرانسه را برجسته کرده است.

روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی مرور رویدادهای فرهنگی هنری هفته گذشته به نقل از مهر، تقدیر از عزت الله انتظامی از سوی فرهنگستان هنر، مورگان فریمن در نقش نلسون ماندلا و چند خبر کوتاه را منعکس کرده است.

و بالاخره "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "مبارزه با معضل قاچاق فیلم، فرصت سوزی نکنیم" اختصاص داده است.