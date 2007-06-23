100 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های آب و فاضلاب کشور منتشر می شود

مجید نامجو، درگفتگو با خبرنگارمهر در این زمینه افزود: یکی از بندهای بودجه سال جاری این است که می توان از اوراق مشارکت برای انجام طرح های آب و فاضلاب کشور بهره گرفت که به همین منظور شرکت آب و فاضلاب کشور، حدود 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت را برای این طرح ها پیش بینی کرده است.

وی از تشکیل ستادی در وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور برای بررسی طرح های واجد شرایط انتشار اوراق مشارکت و تدوین مبانی مربوط به آن خبرداد.

نامجو تصریح کرد : در نهایت این ستاد با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی، افزود : طبق لایحه بودجه ، نرخ سود اوراق مشارکت مطابق با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می شود.

وی درپایان اظهار داشت : اوراق مشارکت برای طرح های آب و طرح های فاضلاب منتشرمی شود که البته طرحی درتهران مشمول این موضوع نیست.

