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۲ تیر ۱۳۸۶، ۹:۳۰

بازدید رئیس قوه قضائیه از صدا و سیما

بازدید رئیس قوه قضائیه از صدا و سیما

از دقایقی پیش آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه با استقبال رسمی عزت‌الله ضرغامی، رئیس رسانه ملی وارد صدا و سیما شد تا از معاونت‌های مختلف سازمان بازدید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله شاهرودی با استقبال عزت‌اله ضرغامی رئیس رسانه ملی، محمد هنردوست قائم مقام سازمان صدا و سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما، علی عسگری  معاون توسعه و فناوری صدا و سیما و دیگر معاونان صدا و سیما وارد صدا و سیما شد. او در ابتدا از مقبره شهدای گمنام مسجد بلال بازدید کرد و هم اکنون از شبکه العام بازدید می‌کند.

بازدید از معاونت صدا و یکی از برنامه‌های زنده، معاونت سیما و یکی از استودیوهای برنامه‌های زنده سیما، شبکه خبر، معاونت سیاسی (واحد مرکزی خبر، اداره کل پخش اخبار سیما و اداره کل پخش اخبار صدا) از دیگر برنامه‌های بازدید امروز آیت‌الله شاهرودی از صدا وسیما است. همچنین او ساعت 14:30 در سالن خواجه نصیر سالن همایش‌های صدا و سیما در جمع مدیران سیما سخنرانی می‌کند.

کد مطلب 506156

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