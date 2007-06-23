بازدید رئیس قوه قضائیه از صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله شاهرودی با استقبال عزت‌اله ضرغامی رئیس رسانه ملی، محمد هنردوست قائم مقام سازمان صدا و سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما، علی عسگری معاون توسعه و فناوری صدا و سیما و دیگر معاونان صدا و سیما وارد صدا و سیما شد. او در ابتدا از مقبره شهدای گمنام مسجد بلال بازدید کرد و هم اکنون از شبکه العام بازدید می‌کند.

بازدید از معاونت صدا و یکی از برنامه‌های زنده، معاونت سیما و یکی از استودیوهای برنامه‌های زنده سیما، شبکه خبر، معاونت سیاسی (واحد مرکزی خبر، اداره کل پخش اخبار سیما و اداره کل پخش اخبار صدا) از دیگر برنامه‌های بازدید امروز آیت‌الله شاهرودی از صدا وسیما است. همچنین او ساعت 14:30 در سالن خواجه نصیر سالن همایش‌های صدا و سیما در جمع مدیران سیما سخنرانی می‌کند.