برنامه لیگ هفتم با تقویم FIFA و AFC هماهنگ خواهد بود / مسابقات فصل آینده لیگ روزهای پایانی هفته برگزار می شود

رئیس سازمان لیگ برتربا بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : سازمان لیگ امسال بربرگزاری مسابقات طبق یک برنامه منظم که درآن مناسبت ها وتعطیلات دیده شده باشد تاکید دارد و درهمین راستا با همفکری و مشورت با باشگاه ها درصدد تنظیم بهترین برنامه برای برگزاری فصل جدید مسابقات هستیم.افتخاری اضافه کرد: مسابقات فصل آینده لیگ قطعا درروزهای پایانی هفته برگزارخواهد شد چرا که برگزاری مسابقات در روزهای بین هفته بدلیل عدم استقبال تماشاگربیش ازهمه به زیان خود فدراسیون فوتبال خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری ازهرگونه وقفه درمسابقات فصل جاری برنامه مسابقات لیگ برتربا تقویم FIFA وAFC هماهنگ خواهد بود، تصریح کرد: دربرنامه ریزی مسابقات پیش بینی حضورتیم های سایپا وسپاهان درمسابقات لیگ قهرمانان آسیا وهمچنین دیدارهای دوستانه تیم ملی انجام خواهد شد تا لیگ با حداقل وقفه و با نظم و ترتیب خاص برگزارشود.



رئیس سازمان لیگ برتربا اشاره به آغازفصل جدید مسابقات لیگ برتر در روز 26 مرداد اظهار داشت : این تاریخ با توجه به اینکه فاصله زمانی لازم با بازیهای جام ملتهای آسیا را دارد و ازسوی دیگرتیم ها فرصت کافی برای سازماندهی، تدارک و آماده سازی را دراختیار دارند بهترین زمان ممکن برای آغازمسابقات بود و امسال برخلاف سال گذشته برای برگزاری لیگ دچار تاخیرنخواهیم شد.

افتخاری محدودیت زمانی درفصل گذشته را عمده ترین دلیل مشکلات بوجود آمده درمسابقات لیگ برترعنوان کرد ویادآورشد: فصل گذشته مسابقات لیگ برتر به علت بازیهای مقدماتی تیم ملی درجام ملتها با یک ماه تاخیرآغازشد و به همین دلیل یک ماه را برای برگزاری مسابقات از دست دادیم. ضمن اینکه بازیهای تیم ملی، مسابقات مقدماتی المپیک، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و... ناخودآگاه باعث ایجاد وقفه دربرگزاری مسابقات شد که حتی در اواخرفصل ناگزیرشدیم برای بعضی ازتیم ها درطول یک هفته سه مسابقه برگزار کنیم که امیدواریم در فصل جدید شاهد اینگونه مسائل نباشیم.



وی درپایان تاکید کرد با پیش بینی های انجام شده تلاش خواهیم کرد لیگ هفتم را با کمترین وقفه و طبق برنامه تنظیمی ابتدای فصل برگزارکنیم تا شاهد بهترین برگزاری مسابقات لیگ برترطی دوره های گذشته باشیم .