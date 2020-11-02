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۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۶:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مالیات برعایدی بدنبال درآمدزایی نیست/خانه‌های نوساز معاف هستند

مالیات برعایدی بدنبال درآمدزایی نیست/خانه‌های نوساز معاف هستند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به واحدهای مسکونی که افراد در آن زندگی می‌کنند، املاک نوساز، ارث و هدیه و وقف تعلق نمی‌گیرد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است املاک با انواع کاربری‌ها، وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو و موتور سیکلت، طلا و انواع ارزهای خارجی را در برمی‌گیرد در این طرح به عایدی این دارایی‌ها در زمان انتقال دارایی نسبت به زمان تملک، مالیات وضع می‌شود.

وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه به واحدهای مسکونی که افراد در آن زندگی می‌کنند، املاک نوساز، ارث و هدیه و وقف تعلق نمی‌گیرد بنابراین اگر کسی یک خودرو و یا یک واحد مسکونی داشته باشد از مالیات معاف است اما اگر دو خانه داشته باشد، هنگام فروش به خانه دوم، مالیات بر عایدی دریافت می‌شود. چرا که این مالیات بدنبال تنظیم گری و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بخشی از خرید و فروش‌های طلا غیر مجاز است این معاملات خلاف قانون است و باید جمع شود اما عایدی سرمایه تنها به مواردی تعلق می‌گیرد که خرید و فروش از طریق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب انجام شود. یعنی با گرفتن این مالیات کارهایی که قانونی نیستند، وجهه قانونی نخواهند گرفت.

مالیات بر مجموع درآمد، قانون پایانه‌های فروش و حکمرانی ریال حلقه مالیات بر عایدی را کامل می‌کند

وی افزود: مالیات بر عایدی یکی از حلقه‌های نظام مالیاتی ماست. یک حلقه آن سامانه قانون پایانه‌های فروش و سامانه مودیان است که در مجلس دهم تصویب شد در این قانون تمام واحدهای صنفی موظف به صدور صورت حساب الکترونیک شدند و تمامی تراکنش‌ها در پرونده واحد صنفی درج می‌شود و به استناد آن مشمول مالیات می‌شود. حلقه بعدی مالیات بر مجموع درآمد است که کاملاً این مشکل را پوشش می‌دهد. قانون مبارزه با پولشویی که در حال حاضر نام آن حکمرانی ریال است نیز یک حلقه مفقوده دیگر است. این کار حساب‌های شخصی را از حساب‌های تجاری جدا می‌کند و این جداسازی باعث می‌شود تراکنش‌ها کاملاً شفاف شود.

طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا این مالیات به تنهایی می‌تواند قیمت مسکن را کنترل کند یا خیر، گفت: هر طرحی اثر خودش را دارد. این طرح نیز هزینه مبادله را برای سوداگران بالا می‌برد. به طور کلی کنترل قیمت مسکن با سایر حلقه‌ها کاملاً پر می‌شود و وقتی حلقه‌های دیگر ایجاد شود اثرگذاری آن چند برابر می‌شود.

نگاه مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این طرح درآمدزایی قابل توجهی نیز برای دولت دارد یا خیر، گفت: نگاه ما در این طرح درآمدزایی نیست بلکه دنبال ایجاد زیرساختی قوی‌تر برای مبارزه با سوداگری هستیم اما مقداری درآمد نیز عاید دولت می‌شود ولی برآوردی از اینکه چه میزان درآمد عاید دولت می‌شود، وجود ندارد.

دولت یا مجلس فرقی ندارد مهم ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که دولت نیز همزمان با مجلس «بررسی طرح اصلاح مالیات‌های مستقیم» را کلید زده است، آیا این کار موازی کاری نیست، گفت: ما نمی‌خواهیم این کار به اسم مجلس تمام شود. ما لایحه دولت را بررسی کردیم و متن طرح مجلس ۹۰ درصد با لایحه دولت همپوشانی دارد بنابراین اگر آن لایحه نیز به مجلس بیاید مشکلی پیش نمی‌آید چون بررسی آن در کمیسیون انجام شده است.

کد مطلب 5061636
محمد امین دژمان

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    نظرات

    • احمد IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      2 0
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      مالیات بر عایدی بر چه مبنایی است اگر مقصود از عایدی افزایش قیمت بدون هرگونه ارزش افزوده است که در واقع مالیات بر تورم است . چه فایده دارد که قیمت یک منزل افزایش پیدا کند فقط هزینه تعمیرات و نگهداری زیاد میشود . یک حقوق بگیر و یا بازنشسته که سالها قبل منزلی را خریده است حتی قادر به تعمیر آن نیست
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      0 0
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      دولت محترم هفت سال برای ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه وقت داشت اگر می خواست لایحه را همان سال اول می فرستاد. لایحه به این مهمی
    • افشین RO ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
      0 0
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      سهل انگاری وکارشکنی دولت برای همگان آشکار است.
    • افشین ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
      0 0
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      دولت از طرف مردم وکیل شده که کارهای آنها رو در یک چهار چوب مشخص شده انجام بدهد. اما متاسفانه هر دولتی که میآید احساس میکند که ولی ویا قیم وسرپرست مردم است. انسان شک میکند که این دولتها با این کارشکنی هایی که میکنند.
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
      0 1
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      تنها راه ساماندهی یازار مسکن و سایر بازارها تصویب و اجرای فوری قانون مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر ۷۰ الی ۸۰ درصد است بر سود فروش خانه دوم به بعد که باعث می شود سود دلالی از سود تولید کمتر و دست دلالان و سوداگران از بازار قطع و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود مثل تمام دنیا .
    • IR ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
      1 0
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      اخه اگه کسی پولش توی بانک نیست و ملک شده و با تورم گرون شده که سود نکرده! فقط ارزش پولش حفط شده! با این مالیات هایی که اینا می گیرن کلا همه چی می ره توی گرونی و رکود و البته خوشبحال سرمایه داران امریکایی در ترکیه که ثروتمندان ایرانی بیشتر از قبل سرازیر می شن اون جا
    • مهران IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
      0 0
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      روش دیگر برا خالی کردن جیب مردم...با گرفتن مالیات قیمت چن برابر رشد میکنه منابع ملی شیکم پر نمیکنه جیب مردم خالی میکنن

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