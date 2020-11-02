مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است املاک با انواع کاربریها، وسایل نقلیه موتوری اعم از خودرو و موتور سیکلت، طلا و انواع ارزهای خارجی را در برمیگیرد در این طرح به عایدی این داراییها در زمان انتقال دارایی نسبت به زمان تملک، مالیات وضع میشود.
وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه به واحدهای مسکونی که افراد در آن زندگی میکنند، املاک نوساز، ارث و هدیه و وقف تعلق نمیگیرد بنابراین اگر کسی یک خودرو و یا یک واحد مسکونی داشته باشد از مالیات معاف است اما اگر دو خانه داشته باشد، هنگام فروش به خانه دوم، مالیات بر عایدی دریافت میشود. چرا که این مالیات بدنبال تنظیم گری و کنترل فعالیتهای سوداگرانه است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بخشی از خرید و فروشهای طلا غیر مجاز است این معاملات خلاف قانون است و باید جمع شود اما عایدی سرمایه تنها به مواردی تعلق میگیرد که خرید و فروش از طریق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب انجام شود. یعنی با گرفتن این مالیات کارهایی که قانونی نیستند، وجهه قانونی نخواهند گرفت.
مالیات بر مجموع درآمد، قانون پایانههای فروش و حکمرانی ریال حلقه مالیات بر عایدی را کامل میکند
وی افزود: مالیات بر عایدی یکی از حلقههای نظام مالیاتی ماست. یک حلقه آن سامانه قانون پایانههای فروش و سامانه مودیان است که در مجلس دهم تصویب شد در این قانون تمام واحدهای صنفی موظف به صدور صورت حساب الکترونیک شدند و تمامی تراکنشها در پرونده واحد صنفی درج میشود و به استناد آن مشمول مالیات میشود. حلقه بعدی مالیات بر مجموع درآمد است که کاملاً این مشکل را پوشش میدهد. قانون مبارزه با پولشویی که در حال حاضر نام آن حکمرانی ریال است نیز یک حلقه مفقوده دیگر است. این کار حسابهای شخصی را از حسابهای تجاری جدا میکند و این جداسازی باعث میشود تراکنشها کاملاً شفاف شود.
طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا این مالیات به تنهایی میتواند قیمت مسکن را کنترل کند یا خیر، گفت: هر طرحی اثر خودش را دارد. این طرح نیز هزینه مبادله را برای سوداگران بالا میبرد. به طور کلی کنترل قیمت مسکن با سایر حلقهها کاملاً پر میشود و وقتی حلقههای دیگر ایجاد شود اثرگذاری آن چند برابر میشود.
نگاه مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی نیست
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این طرح درآمدزایی قابل توجهی نیز برای دولت دارد یا خیر، گفت: نگاه ما در این طرح درآمدزایی نیست بلکه دنبال ایجاد زیرساختی قویتر برای مبارزه با سوداگری هستیم اما مقداری درآمد نیز عاید دولت میشود ولی برآوردی از اینکه چه میزان درآمد عاید دولت میشود، وجود ندارد.
دولت یا مجلس فرقی ندارد مهم ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که دولت نیز همزمان با مجلس «بررسی طرح اصلاح مالیاتهای مستقیم» را کلید زده است، آیا این کار موازی کاری نیست، گفت: ما نمیخواهیم این کار به اسم مجلس تمام شود. ما لایحه دولت را بررسی کردیم و متن طرح مجلس ۹۰ درصد با لایحه دولت همپوشانی دارد بنابراین اگر آن لایحه نیز به مجلس بیاید مشکلی پیش نمیآید چون بررسی آن در کمیسیون انجام شده است.
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