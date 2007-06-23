  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی زیر 5 درصد است

سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی زیر 5 درصد است

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد: سهم سرانه بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی کمتر از 5 درصد است

دکتر مسعود مسلمی فرد با اشاره به وجود بحران در نظام سلامت، به خبرنگار مهر گفت: وجود چنین سرانه ناچیزی، موجب خواهد شد تا شاهد فقر ارائه دهندگان خدمات پزشکی باشیم.

وی، ریشه بروز مشکلات در نظام سلامت را، ناشی از غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی و همچنین توزیع سرانه غیر عادلانه در بخش بهداشت و درمان کشور دانست و افزود: یکی از مشکلاتی که باعث بروز پدیده ناخوشایندی همچون معضل زیر میزی پزشکان می شود، واقعی نبودن تعرفه ها و سرانه اندک بهداشت و درمان در کشور است.

مسلمی فرد ادامه داد: البته بروز چنین معضلاتی، بیشتر در سطح پزشکان متخصص اتفاق می افتد. زیرا، سطح مراجعات به این قبیل پزشکان به مراتب بیشتر از مراجعه مردم به پزشک عمومی است. 

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اعلام اینکه در همه کشورها سرانه قابل توجهی به حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد، تصریح کرد: سهم اغلب کشورها از درآمد ناخالص ملی، بین 16 تا 19 درصد متغیر است.

کد مطلب 506164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها