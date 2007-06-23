شاهد موفقیت های بزرگی در وزنه برداری بوده ایم / وزنه برداری باید به فکر پشتوانه سازی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری راس ساعت 9 صبح روز گذشته و با حضوراعضا این مجمع به ریاست کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

درابتدای این جلسه که با حضور روسای هیئت های سراسرکشور، بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون، امیری دبیرفدراسیون و مجمع، باقری مسئول برگزاری مجامع سازمان، کاظمی بازرس فدراسیون، مقسمی ذیحساب ، کهندانی نماینده کمیته ملی المپیک، دهنوی نماینده آموزش عالی، بلاسی نماینده نیروهای مسلح،عابدی نماینده آموزش پرورش و عجم نماینده داوران برگزار شد ، جلیل امیری دبیرمجمع ضمن خیر مقدم به حاضرین به ارائه گزارش عملکرد سال 85 فدراسیون وزنه برداری پرداخت.

در ادامه بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون ضمن تقدیر و تشکر از حضورمهندس هاشمی و کلیه اعضای مجمع به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با بیان اینکه این مجمع جهت بررسی برنامه ها و ارائه نقطه نظرات درخصوص انجام بهتر برنامه ها و امور فدراسیون تشکیل شده ، اظهار داشت: امیدوارم دراین جلسه بتوانیم مطالبی را ارائه دهیم که از عهده انجام آن برآئیم و این کارمیسر نخواهد بود مگر با کمک تک تک شما که مهره های اصلی فدراسیون به شمار می روید.

وی ادامه داد: البته باید برنامه هایی که قبلا قولش را به شما داده بودیم نیزمورد بررسی قرارگیرد تا مشخص شود که تا چه اندازه توانسته ایم به قولمان وفا کنیم و چه کارهایی مانده که انجامش ندادیم. با این بررسی ها عدم توانائی هایمان را خواهیم شناخت تا درجهت رفع آن تلاش خود را بکار گیریم.

افشارزاده در ادامه اظهار داشت: درطول هشت ماهی که به عنوان رئیس فدراسیون مشغول خدمت هستم توانستیم درمیادین بزرگ بین المللی مانند مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا (چین) عنوان نایب قهرمانی و دررقابتهای جوانان جهان نیزکه با دو وزنه بردارحضوریافته بودیم یک مدال برنز را در کارنامه فدراسیون ثبت کنیم که در این مدت کوتاه کار بزرگی بوده است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری تاکید کرد : یکی از مهمترین برنامه های فدراسیون و کادرفنی تیمهای ملی تشکیل سه تا چهار تیم کامل و آماده است که باید با حضور در استانها و شناسایی چهره های مستعد و کمک شما عزیزان (اعضا مجمع) بتوانیم از عهده این کاربسیار بزرگ نیز برآییم.

درادامه افشارزاده به مهمترین برنامه هایی که باید ازاین پس در دستور کارفدراسیون قرارگیرد اشاره کرد و اظهار داشت: کسب سهمیه المپیک 2008، ارتقای دانش داوران و مربیان، تجهیزاستانها وارتقای سطح علمی وزنه برداران مهمترین برنامه هایی است که برای ما و سازمان بسیار حائز اهمیت است که انجام این امور را در راس فعالیت هایمان قرار داده ایم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان با اشاره به این موضوع که کمبود بودجه مهمترین مشکلی است که درحال حاضر فدراسیون با آن دست و پنجه نرم می کند افزود: ابتدا باید از زحمات و لطف شخص مهندس علی آبادی ریاست سازمان تشکر و قدردانی کنم که تا به امروز به فدراسیون توجه ویژه ای داشته اند . اما به هرحال با این مبالغ و بودجه ها مشکلات اصلی مربوط به این رشته ورزشی که اکثرا هم بزرگ و سخت افزاری هستند حل نمی شود .

وی افزود : رهایی از این مشکلات بسیارهزینه براست که امیدوارم لطف مسئولان بیش از پیش شامل حال مان شود. دراینجا باید به تمامی روسای هیاتها بگویم که با این بودجه کم فدراسیون تا آنجا که مقدور و ممکن باشد به استانها کمک خواهد کرد اما با توجه به این که خودم دقیقا می دانم که این ارقام به هیچ عنوان جوابگوی فعالیتها و برنامه های شما نخواهد بود ازشما درخواست دارم که خود تان نیز با رایزنی در استانها به فکر جذب اسپانسر و حامیان مالی باشید تا بخشی از مشکلات را از این طریق حل کنیم.

افشارزاده یاد آور شد: برای اولین بار در تاریخ وزنه برداری ایران توانستیم با اعزام گروههای کارشناسی به تمامی استانها آمار تجهیزات، نیرو، وزنه بردار، داور و مربیان را به صورت یک کتابچه در آوریم که این کار در نوع خود بی نظیر است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان به ارائه برنامه های انجام شده ازسوی فدراسیون پرداخت و تصریح کرد: تا به امروز توانستیم بسیاری از سالن های وزنه برداری را تعمیر و تجهیز کنیم ، بدهی های معوقه فدراسیون و جریمه فدراسیون جهانی را پرداخت کردیم ضن اینکه اردوهای تیم ملی جوانان و بزرگسالان نیز به صورت منظم و مسمتر برگزار شده است .

وی ادامه داد : جذب اسپانسر، آموزش زبان انگلیسی به وزنه برداران، بکارگیری متخصصین تغذیه در اردوهای تیم ملی از جمله برنامه هایی است که انجام شده و اکثرا هم در نوع خود در این رشته ورزشی بی سابقه و بی نظیر است. ساخت مدرسه ،انستیتو وزنه برداری و به کارگیری مربیان تراز اول دنیا و اعزام آنها جهت آموزش وزنه برداران به استانهای سراسرکشور، تغذیه وزنه برداران استانی نیز از کارهای مهمی است که به زودی انجام می گیرد.

افشارزاده درخاتمه خاطرنشان کرد: برای بازگشت به جایگاه قبلی همگی باید دست به دست هم دهیم و تمام تلاش خود را به کار گیریم.

بعد از صحبتهای افشارزاده ، حمیرا مقسمی خزانه دار و ذیحساب فدراسیون به ارائه گزارش مالی پرداخت و درخصوص میزان بودجه سال گذشته و امسال توضیحاتی را به حاضرین ارائه داد.



پس از صحبتهای مقسمی، کاظمی بازرس فدراسیون نیزگزارش خود را درخصوص فعالیتهای صورت گرفته و وضعیت موجود این رشته قرائت کرد تا نوبت به اظهارات رئیس مجمع برسد.

کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی اظهار داشت: درابتدا انتخاب افشارزاده را به عنوان ریاست مجدد کمیته اطلاعات وآمار شورای المپیک آسیا تبریک می گویم. این برای اولین باراست که یک ایرانی درسمت خود در حد ریاست کمیته ابقا می شود که خود افتخاری بزرگ برای کشورمان به حساب می آید.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه کمتر ازهشت ماه ازانتخاب افشارزاده به عنوان رئیس فدراسیون می گذرد ولی دراین مدت کوتاه شاهد کاهش مشکلات و رسیدن به موفقیتهای بزرگی بودیم که امیدواریم مابقی مشکلات نیزبا حمایت سازمان و شما عزیزان که بازوان اصلی فدراسیون به شمارمی روید، برطرف شود.

هاشمی با اشاره به اینکه فدراسیونها پشنوانه سازی را باید در راس کارهایشان قراردهند اظهارداشت: مسئله پشتوانه سازی ازمهم ترین موضوعاتی است که فدراسیونهای ورزشی باید به آن بسیارتوجه کنند. سازمان تربیت بدنی نیز براین مسئله بسیارتاکید دارد چراکه با پشتوانه سازی می توان آینده یک رشته را رقم زد که خوشبختانه این مسئله در وزنه بردار ی از اهمیت خاصی برخورداراست و مسئولان این رشته توجه خاصی به این مقوله دارند که جای بسی امیدواری است.

کیومرث هاشمی درپاسخ به سوالات روسای هیاتهای ورزشی درخصوص اعطای وام و بودجه برای ساخت مراکز و سالن های وزنه برداری اظهارداشت : ریاست سازمان تربیت بدنی قول هرگونه مساعدت را جهت ساخت سالن های وزنه برداری به استانهایی که زمین شان مهیا شده باشد داده اند که قول ایشان پا برجاست .استانها زمین را شناسایی و اعلام کنند ، سازمان نیز پس از رویت نقشه جهت تاسیس این مراکز وام را در اختیارشان قرارخواهد داد.

رئیس مجمع با اشاره به این مطلب که مبارزه با دوپینگ را باید در راس کارهایمان قراردهیم، خاطرنشان کرد: به عنوان ریاست ستاد مبارزه با دوپینگ اعتقاد دارم در ایران عدم آگاهی ورزشکار از این پدیده شوم آنها را با مشکل مواجه می سازد که این مسئله فقط با آموزش تا حد زیادی قابل پیشگیری خواهد بود. ما نمی توانیم ادعا کنیم که دوپینگ درکشور مان وجود نداشته و ندارد اما می توانیم این مسئله را دربین ورزشکاران به حداقل برسانیم.

وی درادامه به کارهای مثبت انجام گرفته ازسوی افشارزاده اشاره کرد وگفت: افشارزاده تا به امروزکارهای بسیارمفیدی انجام داده که می توان به تهیه شناسنامه از استانها و آمارداوران، مربیان و ورزشکاران کشوراشاره کرد که کمترفدراسیونی این فعالیت را انجام داده است. امیدواریم روند روبه رشدی را که دراین رشته ورزشی شاهد هستیم ادامه داشته باشد و حضور موفق وزنه برداران مان در رقابت های آسیایی اردن و بزرگسالان جهان را شاهد باشیم.

هاشمی درخاتمه به اهمیت هیاتهای استانی و نقش آنها در امور فدراسیون اشاره کرد و اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که ورزش در درون استانها نهفته است . توجه به استانها می تواند ما را برای رسیدن به اهدافمان کمک کند. همین جا ازتمامی مسئولان ورزشی استانها درخواست می کنم تا مشکلات خود را بگویند تا درجهت رفع آنها اقدامات لازم انجام گیرد.

پس ازصحبتهای هاشمی، جلیل امیری دبیر فدراسیون وزنه برداری و دبیرمجمع به ارائه برنامه و چشم انداز5 ساله فدراسیون وزنه برداری که بصورت برنامه POWRE POINT درآمده بود پرداخت تا جایگاه فعلی و چشم اندازی که سازمان و فدراسیون برآن نظر دارند ، مشخص شود.

امیری در تشریح برنامه های آتی فدراسیون گفت : هرچند رسیدن به این چشم انداز کاری سخت و مشکل خواهد بود اما مطمئنم با کمک مسئولان استانی، مربیان زحمتکش و ورزشکاران مان که از اراده های پولادین برخوردارند می توانیم به آنها دست پیدا کنیم البته به شرطی که سازمان و کمیته ملی المپیک نیزحمایتهای خود را بیش از پیش از این رشته ورزشی ادامه دهند.