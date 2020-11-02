  1. سلامت
  2. تغذیه
۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۶:۰۰

مطالعات نشان می دهد؛

رژیم غذایی پُرقند می تواند به روده ها آسیب برساند

رژیم غذایی پُرقند می تواند به روده ها آسیب برساند

محققان مشاهده کردند موش های تغذیه شده با میزان بالا قند، مبتلا به کولیت روده حاد، نوعی بیماری التهابی روده، شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان با بررسی روده بزرگ این موش‌ها به وجود تعداد زیادی باکتری پی بردند که می‌تواند به لایه مخاطی محافظ روده آسیب رساند.

بیماری کولیت روده می‌تواند موجب بروز اسهال مداوم، درد شکمی و خونریزی مقعدی شود.

دکتر «حسن زکی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ساوت وسترن آمریکا، در این باره می‌گوید: «از آنجائیکه این بیماری در کشورهای غربی شیوع بیشتری دارد ما به بررسی رژیم غذایی غربی که حاوی میزان بالا چربی، قند و پروتئین حیوانی است، پرداختیم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «درحالیکه رژیم غذایی پرچرب عامل آغازگر التهاب روده است، نقش مواد قندی هم قابل تأمل است.»

به گفته محققان، با توجه به فرسایش لایه مخاطی، باکتری‌های روده در موش‌های تغذیه شده با گلوکز در مجاورت نزدیک با لایه اپیتلیال روده بزرگ قرار گرفتند. از بین رفتن مانع مخاطی مهمترین عامل شروع التهاب روده است.

کد مطلب 5061825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه