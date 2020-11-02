رژیم غذایی پُرقند می تواند به روده ها آسیب برساند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان با بررسی روده بزرگ این موش‌ها به وجود تعداد زیادی باکتری پی بردند که می‌تواند به لایه مخاطی محافظ روده آسیب رساند.

بیماری کولیت روده می‌تواند موجب بروز اسهال مداوم، درد شکمی و خونریزی مقعدی شود.

دکتر «حسن زکی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ساوت وسترن آمریکا، در این باره می‌گوید: «از آنجائیکه این بیماری در کشورهای غربی شیوع بیشتری دارد ما به بررسی رژیم غذایی غربی که حاوی میزان بالا چربی، قند و پروتئین حیوانی است، پرداختیم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «درحالیکه رژیم غذایی پرچرب عامل آغازگر التهاب روده است، نقش مواد قندی هم قابل تأمل است.»

به گفته محققان، با توجه به فرسایش لایه مخاطی، باکتری‌های روده در موش‌های تغذیه شده با گلوکز در مجاورت نزدیک با لایه اپیتلیال روده بزرگ قرار گرفتند. از بین رفتن مانع مخاطی مهمترین عامل شروع التهاب روده است.