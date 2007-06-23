وزرای اطلاعات، دفاع ، کشور و خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرا خوانده شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،- منوچهر متکی وزیر امور خارجه فردا یکشنبه 3 تیر با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سئوال مرتضوی نماینده اردل و فارسان، سئوال عادل آذر نماینده دهلران، سئوال نوعی اقدم نماینده اردبیل، سئوال شکراله عطار زاده نماینده بوشهرو سئوال میرتاج الدینی نماینده تبریزپاسخ می دهد.

همان روز، لایحه یک فوریتی تشکیل پلیس قضایی در کمیسیون بررسی می شود.

سه شنبه این هفته، سردار نجار وزیر دفاع برای پاسخگویی به سئوال آقایی نماینده سلماس،سئوال نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ، سئوال حاجی ایری نماینده کردکوی در کمیسیون امنیت ملی حاضر می شود.

همان روز، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی سازمان ها و مجامع بین المللی و لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه پیشگیری و کاهش سوانح و بلایای طبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه نیز در این کمیسیون رسیدگی می شود.

کمیسیون امنیت ملی مجلس سه شنبه همچنین میزبان محسنی اژه ای وزیر اطلاعات است که برای پاسخگویی به سئوال مشترک آقایان و خانم ها؛ کوچک زاده، افروغ، نادران، فدایی، آشتیانی، زاکانی، اختری، کاتوزیان، رهبر و فیاض بخش نمایندگان‌ تهران و همچنین آقایان و خانم ها: میرزایی، کرمی، دهقان، قبادی، سعادت، رجایی، ربانی، روزی طلب، استکی، فولادگر، کامران، اخوان بیطرف، جلالی، جعفری، آجرلو، شایق و تحریری نیک صفت نمایندگان بروجن، کرمان، چناران و طرقبه، مرودشت و ارسنجان، نجف آباد،اراک، شیراز، اصفهان، کرج، تبریزو رشت، و همچنین سئوال اعلمی نماینده تبریز، سئوال مشترک آقایان میرتاج الدینی، بزرگیان، کوچک زاده، سروری، آرین منش، ثروتی و دهقان نمایندگان تبریز، سبزوار، تهران، مشهد، بجنورد و چناران وطرقبه و سپس به سئوال آقایی نماینده سلماس در کمیسیون حضور می یابد.

چهارشنبه هفته جاری هم مصطفی پورمحمدی وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سئوال مشترک آقایان امینی و قنبری نمایندگان کرمانشاه وایلام، سئوال محمد علیخانی نماینده قزوین، سئوال میرتاج الدینی نماینده تبریز و سئوال اعلمی دیگر نماینده تبریز در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر می شود.

کمیته امور دفاعی کمیسیون نیز بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی مصوب 1375 را در دستور کار دارد.