موافقت سران اروپا با پیشنهاد آلمان درباره قانون اساسی واحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر، سران و رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست شب گذشته خود در بروکسل موافقت خود را با قرارداد جدید قانون اساسی واحد تا سال 2009 میلادی اعلام کردند.

این درحالی است که با توجه به گذشت 2 سال از آغاز روند تصویب قانون اساسی واحد در میان اعضای اتحادیه اروپا نیاز به اصلاح برخی مفاد این قانون اساسی به واسطه مخالفت برخی از کشورها با آن کاملاً به چشم می خورد .

رهبران کشورهای اروپایی همچنین تاکید کردند که تکلیف قانون اساسی واحد باید در کوتاهترین زمان ممکن مشخص شود .

در پایان این نشست " آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا تصریح کرد : از موافقت اعضای اتحادیه اروپا در قبال پیشنهاد مطرح شده آلمان برای تغییر پاره ای از مفاد قانون اساسی واحد خرسندم و امیدوارم که این مسئله بتواند در تسریع تصویب و اجرای این قانون اساسی موثر واقع شود .

این در حالی است که پیش از این، دو کشور انگلیس و لهستان مخالفت خود را با پیشنهاد آلمان اعلام کرده بودند .

قانون اساسی واحد اروپا زمانی با بحران روبرو شد که مردم دو کشور فرانسه و هلند در همه پرسی به این قانون اساسی پاسخ منفی دادند .

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا همچنین بر لوم اجرای قانون اساسی واحد تا سال 2009 میلادی تاکید کرده است .

قانون اساسی واحد اروپا زمانی لازم الاجرا خواهد بود که تمام اعضای اتحادیه اروپا موافقت خود را با آن اعلام کنند .

سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین درباره جایگزینی عنوان "وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا" به جای " مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا" با حفظ همان اختیارات به توافق دست یافتند.



قانون اساسی بر ایجاد پست " وزیر" امور خارجه اروپا که مامور نظارت بر دستگاههای خارجی اتحادیه اروپا و دارای اختیاراتی باشد که در حال حاضر میان کمیساریای اروپایی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه توزیع شده است، تصریح می کند.

در دومین و آخرین روز نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل که با هدف ایجاد پایه های قانون اساسی جدید به جای متنی که فرانسوی ها وهلندی ها رد کرده اند؛ برگزار شد؛ اروپایی ها با تعدیل نام این پست بدون خدشه وارد کردن به اختیارات آن موافقت کردند.

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نخستین روز(پنجشنبه 31 خرداد) از نشست خود در بروکسل برای رسیدن به توافق درباره پیش نویس پیمان جدید این اتحادیه که قرار است؛ جایگزین پیش نویس قانون اساسی شود، ناکام ماندند.