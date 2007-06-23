برای دور دوم مذاکرات با آمریکا پیش شرط نداریم / در حال ارزیابی دقیق دور اول گفتگو هستیم

دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در حاشیه اجلاس عمومی مجمع پیروان خط امام (ره) و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر،در پاسخ به این سئوال که آیا در دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا،‌ جمهوری اسلامی ایران "پیش شرط" ارائه خواهد کرد یا خیر، ‌گفت : تصمیمی برای ارائه پیش شرط برای مذاکرات آتی نداریم.

وی با اشاره به احتمال برگزاری دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در موضوع عراق گفت : ما در حال ارزیابی دقیق دور اول گفتگوها با آمریکا هستیم.

گفتنی است طبق پیش بینی برخی محافل خبری، ‌دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع عراق در روزهای آتی ،‌ انجام خواهد شد . دور اول این مذاکرات هفتم خرداد ماه میان سفرای ایران و آمریکا ؛ با حضور مقامات عراقی ؛ در بغداد برگزار شد.

آمریکا همچنان 5 دیپلمات ایرانی را که دی ماه سال گذشته در اربیل عراق ربوده بود در اختیار دارد و از اجازه هر گونه دسترسی کنسولی ایران به آنان خود داری می کند.

روزنامه واشنگتن پست در شماره روز چهارشنبه خود از تعویق آزادی این دیپلماتها تا مهر ماه خبر داد و به نقل از هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نوشت که تهران ممکن است در صورت آزاد نشدن دیپلمات ها در دور دوم نشست دوجانبه با آمریکا شرکت نکند.

ایران بعد از 27 سال قطع گفتگو و رابطه با آمریکا ، در پی درخواست های مکرر واشنگتن و اصرار مقامات عراقی پذیرفت که برای ایجاد آرامش و برقراری امنیت در عراق با مسئولان آمریکایی به گفتگو بنشیند .

زمان دقیق دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا هنوز مشخص نیست اما احتمالا در این دور از مذاکرات پیشنهاد ایران مبنی بر تشکیل کمیته ای سه جانبه (ایران - عراق - آمریکا ) برای برقراری امنیت در عراق به بحث گذاشته خواهد شد . این پیشنهاد در مذاکرات هفتم خرداد از سوی ایران مطرح شد .

مذاکرات ایران و آمریکا در محدوده موضوع عراق و امنیت در این کشور است و واشنگتن آغاز مذاکره مستقیم با تهران را در خصوص موضوع اصلی مورد مناقشه طرفین - بحث هسته ای - به پذیرش پیش شرط تعلیق از سوی ایران منوط کرده است. کاخ سفید، با این پیش شرط مذاکرات ایران اروپا را نیز برای حل موضوع هسته ای متوقف ساخت.