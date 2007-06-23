صنایع کوچک نقش حساسی در توسعه کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نهاوندیان امروز در سمینار آموزشی توانایی تجارت الکترونیک در توسعه صنایع کوچک گفت : صحبت درباره صنایع کوچک و متوسط عموما با سئوال جایگاه تلاقی اثربخشی و اشتغال زایی همراه بوده که از دید اثر بخشی تاکنون پاسخ صحیحی به آن داده نشده است.

وی افزود : می توان با کاهش هزینه اثر بخشی را افزایش داده و امکان به خدمت گرفتن افراد بیشتری را فراهم کرد، این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط از مزیت انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده که این عامل در پیشرفت فضاهای تجاری امری مهم تلقی و باعث رقابتی شدن بیشتر صنایع شده است .

نهاوندیان تصریح کرد : رقابت پذیری باید جزیی از ساختار بازار در نظر گرفته شود، زیرا دولتی بودن شرکت‌ها رقابت پذیری آنها را نیز کاهش می دهد؛ بنابراین بازار مبتنی بر بخش خصوصی در تحولات بازار از قابلیت رقابت پذیری بیشتری برخوردار است .

وی از تعهد اتاق ایران مبنی بر توسعه تجارت الکترونیک خبر داد . همچنین در ادامه رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران نیز ، صنایع کوچک و متوسط را اهرم اساسی در توسعه اقتصاد هر کشور ذکر کرد و اظهار داشت : صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی ، اغلب جایگاه راهبردی در اقتصاد را به خود اختصاص داده در صورتی که شرکت های بزرگ انعطاف پذیری خود را در این زمینه از دست می دهند .

غلامحسین رحیمی افزود : از جمله مشکلات بهره گیری صنایع کوچک و متوسط از تجارت الکترونیک ، نبود مهارت کارکنان ، عدم اعتماد به تجارت الکترونیک ، عمومیت نداشتن خرید و فروش آنلاین و نبود اطلاعات لازم در خصوص تجارت الکترونیک است .

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت : یکی از محل های حمایت از صنایع کوچک و متوسط ، مراکز رشد است که بستر لازم را برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط فراهم می کند .

رحیمی گفت : صنایع کوچک و متوسط نیاز به حمایت‌های اساسی داشته که در این راستا وزارت علوم به عنوان مرکز ارایه دهنده مجوز به تاسیس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سعی در فراهم کردن بسترهای الکترونیکی مناسب دارد .

وی اظهار داشت : تا کنون هزاران میلیارد تومان برای تقویت و تاسیس شرکت‌های کوچک زودبازده تخصیص یافته ضمن اینکه شورای عالی آی سی تی در کشور اعتبارات وسیعی را برای فراهم کردن زیرساخت فعالیت در فضای دیجیتال در نظر گرفته است .