تولید واکسن را چراغ خاموش دنبال می کنیم/تصمیمات ما باید آنی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی افزود: هم اکنون از میان ۱۲ تیمی که مشغول به فعالیت هستند ۳ تا ۴ تیم بسیار جلو بوده و امیدوارم به زودی خبرهای خوشی در این خصوص داشته باشیم.
وزیر بهداشت درباره برگزاری جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور رهبر معظم انقلاب افزود: به تازگی گزارشهایی تقدیم رهبر معظم انقلاب شده بود و ایشان به شدت نگران میزان مبتلایان به کرونا و آمار مرگومیرهای ناشی از آن بودند و در جریان جزئیات مختلف بیماری قرار گرفته بودند و به همین علت جلسه با اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا را تشکیل دادند.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب تشخیص دادند که جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در محضر ایشان باشد و دیدگاههایی داشتند که به بیان آنها پرداختند و ما هم نظرات فنی و کارشناسی را ارائه کردیم.
نمکی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب را در رعایت، هدایت و حمایت در زمینه رعایت شیوهنامههای بهداشتی به عنوان یکی از رهبران ویژه جهان در عرصه مقابله با اپیدمی میشناسیم که موارد را رعایت و سپس افرادی را که از ایشان حرفشنوی داشتند هدایت و حمایت کردند.
وزیر بهداشت ادامه داد: خوشبختانه خیز عظیمی در کشور در رابطه با رعایت شیوهنامهها و پایبندی به این اصول بهداشتی در حال خلق شدن است و در این حماسه حمایتهای بیدریغی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و بارها و بارها مجموعه ما را مورد تفقد و محبت قرار دادند و حتی نقصهای ما را هم نادیده گرفتند و باز هم سپاسگزاری کردند، تأثیر زیادی داشته است.
نمکی در ادامه و در پاسخ به این سوال که "رهبر معظم انقلاب در جریان این دیدار توصیه کردند محور وضع شیوهنامهها و محدودیتها وزارت بهداشت باشد، مگر پیش از این چگونه بود؟ " گفت: اگر بخواهیم تاریخ مدیریت این بیماری در کشور را ورق بزنیم چند فاز دارد.
وی ادامه داد: در فاز اول، بیماری در ووهان چین بروز کرده بود که در اواخر ماه دسامبر یا دی ماه سال گذشته متوجه شدیم و با توجه به اشراف تخصصی که به ماهیت آنتی ژنیک ویروس داشتم، این ویروس از دید خودم یکی از موجودات پیچیده تلقی شد و خدمت همکارانم عرض کردم که یک موجود جدیدی با قابلیتهای بسیار متفاوت پا به عرصه وجود گذاشته است و اسم این بیماری را به نام "شترگاوپلنگ" نامگذاری کردم، چراکه این بیماری هم قابلیت لگد زدن، هم قابلیت گاز گرفتن و هم قابلیت شاخ زدن دارد.
نمکی افزود: کرونا یک مجموعه عجیبی است که با تمام اجدادش مانند سارس و مرس کاملاً متفاوت است و همکارانم را آماده کردم که فکر نکنند ممکن است با گرما ویروس از بین برود یا قابلیت جمع شدن همانند اجدادش را داشته باشد.
وزیر بهداشت ادامه داد: در این مرحله ما فقط مرحله آمادگی برای مقابله با ویروس را بدون آزمایشگاه داشتیم، بنابراین آزمایشگاهی را برای تست پیسیآر طراحی کردیم و در دو آزمایشگاه دانشکده بهداشت و انستیتو پاستور سعی کردیم تمام تختهای بیمارستان را بازنگری کنیم.
وی با بیان اینکه دو هزار تخت آیسییو را در مدت بسیار کوتاهی آماده کردیم، تاکید کرد: تختهای عادی زیادی را آماده و تمام ورودیها را در فرودگاهها و مبادی ورودی زمینی و دریایی برای بررسی آماده کردیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: در مرحله دوم بیماری کرونا گرفتارمان کرد و طوفان سهمگینی بود که در این طوفان به دلیل سنگرآرایی عظیمی که کرده بودیم موفق شدیم، اگرچه اروپاییها و آمریکاییها در روزهایی که طوفان به خودشان نرسیده بود در رسانههایشان همواره ما را به سوءمدیریت متهم میکردند.
وی گفت: در زمان اوج اپیدمی حتی یک بیمارمان هم پشت در بیمارستان سرگردان نشد و به علت تجربهای که در دفاع مقدس آموخته بودم، به همکاران عرض کردم که حتی اگر کرونا یک نسیم هم بود باید طوفان شناخته شود و سپس طراحی حمله به ویروس را شروع کردیم، یعنی به راهاندازی بسیج ملی مبارزه با کرونا، راهاندازی بیش از ۳۰۰ هزار اکیپ درمان و راهاندازی سامانه ۴۰۳۰ اقدام کردیم.
نمکی افزود: در مرحله اول کرونا ۷۸ میلیون انسان و در مرحله دوم ۴۳ میلیون انسان را غربالگری کردیم که این حرکت باعث شد به شدت بار بیمارستانها کم شود و پرسنل وقت کافی پیدا کردند. همچنین ۱۲۰۰ درمانگاه سرپایی در کشور راهاندازی کردیم و تستهای کرونا را به ۲۵ هزار عدد رساندیم، یعنی از ۱۲۰۰ عدد تست در روز به ۲۵ هزار تست آن را افزایش دادیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: حدود ۲ آزمایشگاهی که تنها در دانشکده بهداشت پاستور بودند را به ۱۶۰ آزمایشگاه در کل کشور رساندیم و این حرکت باعث شد تا مرگومیرها به کمتر از ۴۰ عدد در روز برسد و همین طور تلاش کردیم که بیماران بستری را به یک پنجم اول کاهش دهیم که تا این مرحله تقریباً محوریت با وزارت بهداشت بود. بعد از آن، محوریت وزارت بهداشت به عنوان یک جزئی از محور کل تلقی شد و پیشنهاداتمان به کمیتهای به نام کمیته اجتماعی و امنیتی ابلاغ میشد و همه اعضا از دستگاههای نظامی، انتظامی و دستگاههای مختلف اجرایی کشور همکاری میکردند.
نمکی افزود: نظرات ما به کمیته اجتماعی و امنیتی ابلاغ میشد و کمیته هم پیشنهادات را در جلسه پنجشنبههایی که اعضای بقیه کمیتهها خدمت رئیس جمهوری بودند میآورد و بعد از بررسیهای مجدد، در ستاد ملی تصویب میشد.
وی با بیان اینکه مدیریت اپیدمی، تصمیمات آنی و لحظهای میخواهد، گفت: تنها بدنه کارشناسی که تصمیمات گرفته شده برای ویروس کرونا را تشخیص میدهد، وزارت بهداشت است.
وزیر بهداشت در پایان در خصوص پرداخت منابع تخصیص یافته از صندوق ذخیره ارزی نیز افزود: آنچه در صندوق توسعه ملی با فرمان حضرت آقا صادر و تخصیص پیدا کرد تا به امروز به صورت قطرهچکانی کمتر از ۵۰ درصد از آن پول را دریافت کردهایم اما خوشبختانه اخیراً با دستور رئیس جمهوری مقرر شد پولهای معوق ما به خصوص از محل صندوق و همچنین تخصیصهای معوق دیگر پرداخت شود.
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