به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرامتی صبح امروز در نشست برنامهریزی اعمال محدودیتهای ترددی و صنفی در بجنورد که در فرمانداری این شهر برگزار شد، به برخی از جزئیات اجرای این طرحها پرداخت و اظهار کرد: اعمال محدودیتهای فعالیت صنوف به مدت ۱۰ روز از ۱۴ آبان ماه اجرایی میشود و ۴ تیم به سرپرستی ادارات مربوطه مسئولیت نظارت و بازرسی را برعهده دارند.
مدیرکل بازرسی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: مسئولیت این تیمها با اداره کار، سازمان صنعت و معدن، شبکه بهداشت و فرمانداری است که به نظارت و بازرسی از فعالیت مشاغل مختلف میپردازند و هرگونه تخلف را به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ابلاغ میکنند.
وی در انتها با تاکید بر نحوه فعالیت مراکز آموزشی گفت: مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی تعطیل نیستند بلکه برگزاری هر گونه تجمع ممنوع است و آموزشها به صورت آنلاین و در فضای مجازی ادامه پیدا میکند.
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