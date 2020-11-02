به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عسکری صبح امروز در جمع خبرنگاران با تبریک هفته وحدت و ایام ولادت رسول الله (ص) به همه مسلمانان جهان، اظهار کرد: پیامبر (ص) محور وحدت و الگوی همیشگی مسلمانان برای همیشه تاریخ بوده و گرامیداشت ایام هفته وحدت امری مهم و ضروری است.

وی افزود: دشمنان در طول تاریخ هزار و ۴۰۰ ساله اسلام همواره سعی کرده‌اند مسلمانان را از حول محور رسول الله (ص) دور کنند اما نه تنها به این مقصود شوم نرسیده‌اند بلکه روز به روز بر عشق و ارادت مسلمانان به ساحت مقدس رسول الله (ص) افزوده شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج خاطرنشان کرد: کردستانی‌ها در طول تاریخ پرافتخار اسلامیشان همواره در عزت و شکوفایی این آئین الهی سهیم بوده‌اند و یکی از این نقش آفرینی‌ها مراسم ویژه مولودی خوانی آنها در طول ماه ربیع الاول است.

عسکری افزود: متأسفانه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستیم شاهد برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد و مجامع مردمی باشیم لذا سپاه سنندج در یک طرح ابتکاری اقدام به پخش همزمان آئین مولودی خوانی به صورت همزمان در ۴۰ مسجد به گستره این شهر فرهنگی خواهد کرد.

وی اعلام کرد: امشب نیم ساعت قبل از اذان مغرب به صورت همزمان از بلندگوهای ۴۰ مسجد در نقاط مختلف شهر سنندج شاهد طنین انداز شدن مولودی خوانی پیامبر نور و رحمت خواهیم بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج همچنین از هماهنگی با ۴۰ نانوایی سطح شهر سنندج برای توزیع نان صلواتی در بین شهروندان در روز سه شنبه خبر داد.

عسکری افزود: جمعی از جوانان سنندجی نیز برای محکوم کردن اهانت رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس رسول الله (ص) عصر فردا کاروان خودرویی را در سطح شهر به راه خواهند انداخت که با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بیرق‌هایی مزین به نام رسول الله (ص) نیز توسط این کاروان حمل و برافراشته می‌شود.