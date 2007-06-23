دادستان کل انگلیس استعفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت،"لرد گلداسمیت" پس از شش سال از سمت خود استعفا خواهد کرد. وی در این مدت با موج انتقادها روبرو شده که اغلب آنها به نظر وی برای ورود به جنگ عراق در4 سال پیش برمی گردد.

در زمانی که بحثهایی برای حمله طراحی شده به عراق وجود داشت و اینکه آیا این جنگ را می توان تحت قطعنامه های سازمان ملل متحد توجیه کرد یا نه؛ تونی بلر نخست وزیر انگلیس از دادستان کل کشورش خواست تا نظر خود را برای مشروعیت این جنگ صادر کند.

گلد اسمیت هم در یادداشتی مورخ 7 مارس سال 2003 به بلر هشدار داد که برخی دادگاهها پیش ازآنکه هرگونه اقدام نظامی بتواند آغاز شود؛ احتمالا به تایید بیشتری از سوی شورای امنیت نیاز دارند.

ده روز بعد، گلد اسمیت در نظر نهایی خود به دولت به یک نتیجه روشن رسید به اینکه استفاده از زور توجیه شده بود. وی پس از آن با اتهاماتی روبرو شد مبنی بر اینکه وی تحت فشار سیاسی نظر خود را تغییر داده ، تغییری که همیشه و به شدت تکذیب شد.

پس از چند روز از اعلام نظر وی، نظامیان انگلیسی همراه با نظامیان آمریکایی به عراق اعزام شدند. محبوبیت وی پس از آنکه نخواست از سمت خود در تحقیقات درباره پرونده پول در برابر القب اشرافی استعفا دهد؛ کاهش یافت تا اینکه در نهایت تصمیم خود را برای استعفا اعلام کرد.

پیش از این نیز ایندیپندنت فاش کرده بود: دادستان کل انگلیس پس از آغاز جنگ عراق به ارتش این کشور گفته بود که نظامیان انگلیسی در صورت دستگیری، بازداشت و بازجویی زندانیان عراقی، تعهدی به رعایت حقوق بشر ندارند .