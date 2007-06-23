به گزارش خبرنگار مهر، 13 روز از آغاز سال‌جاری گذشته بود که خبر مخالفت شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی با کاهش نرخ سود بانکی منتشر شد. داوود زارع اسکندری رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها در این تاریخ به خبرگزاری مهر گفت: گزارش ارزیابی سیستم بانکی نشان می دهد که شرایط برای کاهش احتمالی 2 درصدی نرخ سود بانکی مناسب نیست و برهمین اساس، موافق این کار در شرایط فعلی نیستیم. انتشار این خبر، به سرعت به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد و سپس شورای پول و اعتبار نیز بررسی‌های نهایی خود درباره نرخ سود بانکی را آغاز کرد. چند روز بعد ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی در شبکه پنج سیما با تاکید بر ایجاد تعادل میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم، گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی علاقمند به کاهش نرخ سود بانکی هستند. در ادامه مهر از تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در پایان فروردین ماه خبر داد. در این میان، تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند که باتوجه به وعده‌های مکرر رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانکی، قطعا شورای پول و اعتبار این تصمیم را اتخاذ خواهد کرد. البته 29 فروردین ماه داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره نرخ سود بانکی موضع‌گیری کرد. دانش جعفری در خصوص عدم امکان کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری پاسخ به این سئوال را منوط به طرح آن در شورای پول و اعتبار دانست و افزود: هر دو سوی این موضوع دارای طرفدارانی است به نحوی که استدلال عده ای که قائل به کاهش نرخ سود بانکی هستند مبنی بر این است که در این شرایط این امر می تواند به کاهش هزینه تولید کمک کرده و در نهایت در کاهش تورم موثر واقع می شود. وی ادامه داد: عده ای دیگر کاهش نرخ سود را متناسب با نرخ تورم امکان پذیر می دانند؛ به همین دلیل بررسی های نهایی در رابطه با نرخ تورم در سال گذشته به زودی نهایی می شود که در آن زمان می توان تصمیم گیری نهایی را انجام داد. قبلا از تصمیم‌گیری نهایی شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ جدید سود بانکی، موافقان کاهش نرخ سود بانکی را موجب رونق تولید دانستند و مخالفان نیز شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا ندانستند.

اما شورای پول و اعتبار در جلسه اول اردیبهشت ماه خود تصمیمی گرفت که رئیس جمهوری کاملا مخالف آن بود : " نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد."

گفته می‌شود در ابتدای این جلسه این گزارش در شورای پول و اعتبار قرائت شده است: "هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی شود."

دو روز پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، روزنامه دولتی ایران تیتر اول خود را به انتقاد از تصمیم این شورا اختصاص داد و در خبری اختصاصی اعلام کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد.