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۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

هکر مذهبی هری پاتر طرح داستان را فاش می کند

هکر مذهبی هری پاتر طرح داستان را فاش می کند

هکر هری پاتر که خود را گابریل نامیده است ، طرح داستان " هری پاتر و حفره های مرگبار " را از طریق اینترنت در اختیار همگان قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این هکر رایانه ای که مدعی است بزرگترین راز ادبی دهه را کشف کرده است ، در پیامی اعلام کرد که طرح داستان آخرین جلد هری پاتر را فاش خواهد کرد.

این هکر برای اثبات گفته های خود بخش هایی از کتاب را به انتشارات بلومزبری ارسال و شخصیت هایی را که در پایان داستان خواهند مرد ، فاش کرده است.

گابریل انگیزه خود را از این کار پایبندی به اعتقادات مذهبی عنوان کرده و نوشته است : من از سخنان گهربار پاپ بندیکت پیروی کرده ام. هری  جوانان و نوجوانان کره خاکی را به باورهای الحادی سوق می دهد.

کد مطلب 506242

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