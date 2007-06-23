هکر مذهبی هری پاتر طرح داستان را فاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این هکر رایانه ای که مدعی است بزرگترین راز ادبی دهه را کشف کرده است ، در پیامی اعلام کرد که طرح داستان آخرین جلد هری پاتر را فاش خواهد کرد.

این هکر برای اثبات گفته های خود بخش هایی از کتاب را به انتشارات بلومزبری ارسال و شخصیت هایی را که در پایان داستان خواهند مرد ، فاش کرده است.

گابریل انگیزه خود را از این کار پایبندی به اعتقادات مذهبی عنوان کرده و نوشته است : من از سخنان گهربار پاپ بندیکت پیروی کرده ام. هری جوانان و نوجوانان کره خاکی را به باورهای الحادی سوق می دهد.