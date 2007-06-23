تعمیق باورهای دینی از سیاست های مهم تبلیغات اسلامی است

حجت‌الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : سازمان تبلیغات اسلامی تقویت باورهای دینی و تلاش برای جلو گیری از غلبه ناتوی فرهنگی غرب را به عنوان یک اصل کلی در برنامه های خود طراحی کرده است .

وی خاطرنشان کرد :آنچه امروزبه عنوان یک معضل در جامعه مطرح است بحث تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی غرب است و سازمان تبلیغات در این زمینه برنامه های فرهنگی متعددی دارد .

دشتکی اظهار داشت : حرکت‌های اجتماعی نظام اسلامی ایران نشات‌ گرفته از احکام الهی است و فعالیت در عرصه‌ فرهنگ دینی جامعه از اهمیت ، ارزش و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با عنوان این مطلب که جمهوری اسلامی ، حکومت‌های مدعی نجات بشریت راتحت‌الشعاع قرارداده است تاکید کرد : این موفقیت، برگرفته از تحکیم مبانی و ریشه‌های اسلام عزیز در جهان است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر این نکته که سازمان تبلیغات اسلامی از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است یادآور شد : شبکه‌ عظیم و ارزشمند تبلیغات دینی و روحانیت که در اختیار این سازمان است از تاثیرگذاری و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است .

حجت الاسلام دشتکی درادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان در خصوص اوقات فراغت جوانان عنوان کرد : سال گذشته سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان در اوقات فراغت جوانان کشور رتبه‌ اول را کسب کرد.

وی اجرای برنامه‌ها توسط جوانان را یکی ‌از علل موفقیت اجرای طرح غنی‌سازی اوقات فراغت سال گذشته عنوان کرد و یادآور شد : اجرای طرح اوقات فراغت جوانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید از روش‌های نوین در این خصوص بهره‌ برد زیرا برنامه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیازها نیست.

دشتکی متذکر شد : سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان در جشنواره "وب سایت‌های" استانی سال گذشته مقام اول را در بین سایت‌های تبیان بدست آورد.

وی با عنوان این مطلب که ابتکار و خلاقیت در کارهای فرهنگی می‌تواند روند به ‌ثمر نشستن اهداف جمهوری ‌اسلامی را تسریح کند عنوان کرد : برنامه‌های اوقات فراغت امسال با محوریت استفاده از هنر در اجرای برنامه‌های دینی تدوین شده‌است.

دشتکی به ‌سالروز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی اشاره و مطبوعات و اصحاب جراید را یکی ‌از محورهای اساسی این عرصه عنوان کرد و گفت : تبلیغ و اطلاع رسانی در دنیا حرف اول را می‌زند به‌ خصوص اینکه تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی باشد.

وی ساخت مجتمع فرهنگی تبلیغی استان زنجان ایجاد کانون های فرهنگی آموزش قرآن در مناطق محروم ، بهره‌برداری از کتابخانه‌های مساجد روستایی را از حرکت‌های خوب در جهت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان زنجان عنوان کرد.

حجت اسلام دشتکی تاکید کرد : همچنین در حال حاضر طرحی در سطح مساجد استان زنجان تحت عنوان مسجد یاری اجرا می شود که با اجرای این طرح نیاز های عمرانی وفرهنگی مساجد بررسی شده و برای برطرف نمودن آن در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار می گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید براین مطلب که در بحث پرداخت بودجه به تبیلغات اسلامی باید توجه ویژه ای اعمال شود عنوان کرد : درارائه بودجه سال جدید با توجه به سیاست دولت نهم درزمینه صرفه جویی بند سایر فصول برای دستگاه های اجرایی حذف شده که این امر در تضاد با حجم گسترده برنامه های فرهنگی و مذهبی تبلیغات اسلامی است.

دشتکی تاکید کرد : با حذف سایر فصول تبلیغات اسلامی نمی تواند برای تحقق برنامه ها و سیاست های فرهنگی و مذهبی خود حرکت کند.