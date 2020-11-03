  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

رئیس پلیس کرمانشاه خبر داد؛

انهدام باند ۳نفره سرقت خودرو در کرمانشاه

انهدام باند ۳نفره سرقت خودرو در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه از انهدام باند ۳نفره سرقت خودرو در شهر کرمانشاه خبر داد.

علیرضا دلیری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری طاق بستان حین گشت زنی در بلوار طاق بستان به یک دستگاه پراید با ۲ سرنشین مشکوک و پس از اخذ استعلام متوجه جعلی بودن پلاک آن می‌شوند.

وی افزود: مأموران کلانتری پس از مدتی تعقیب و گریز موفق به توقیف خودروی پراید شده و نسبت به دستگیری هر ۲ سرنشین آن اقدام می‌کنند.

دلیری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت سه دستگاه خودروی سواری اعتراف و عنوان کردند این سرقت‌ها را با همدستی شخصی دیگر انجام دادند.

فرمانده انتظامی کرمانشاه یادآور شد: با راهنمایی سارقان مخفیگاه دیگر عضو باند شناسایی و او نیز در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و همراه با همدستان خود به مراجع قضائی تحویل شدند.

کد مطلب 5063001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه