انهدام باند ۳نفره سرقت خودرو در کرمانشاه

علیرضا دلیری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری طاق بستان حین گشت زنی در بلوار طاق بستان به یک دستگاه پراید با ۲ سرنشین مشکوک و پس از اخذ استعلام متوجه جعلی بودن پلاک آن میشوند.
وی افزود: مأموران کلانتری پس از مدتی تعقیب و گریز موفق به توقیف خودروی پراید شده و نسبت به دستگیری هر ۲ سرنشین آن اقدام میکنند.
دلیری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجوییها به ارتکاب سرقت سه دستگاه خودروی سواری اعتراف و عنوان کردند این سرقتها را با همدستی شخصی دیگر انجام دادند.
فرمانده انتظامی کرمانشاه یادآور شد: با راهنمایی سارقان مخفیگاه دیگر عضو باند شناسایی و او نیز در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و همراه با همدستان خود به مراجع قضائی تحویل شدند.
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