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۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۳

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اعضای کادر فنی تیم ملی تکواندو معرفی شدند

اعضای کادر فنی تیم ملی تکواندو معرفی شدند

در پایان جلسه صبح امروز مسئولان فدراسیون تکواندو و اعضای تیم ملی، کادر فنی این تیم برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین جلسه که سیدمحمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو ، غلامحسن ذوالقدر سرمربی تیم ملی و مجید افلاکی به همراه هادی ساعی ، بهزاد خداداد ، علیرضا نصرآزادانی ، مهدی بی باک و یوسف کرمی حضور داشتند، رئیس فدراسیون تکواندو غلامحسن ذوالقدر، مجید افلاکی و مرتضی بهرامی نژاد را به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی جهت حضور در رقابتهای انتخابی المپیک که مهرماه سالجاری در منچستر انگلیس برگزار می شود معرفی کرد.

حذف نام مرتضی کریمی که طی سالهای گذشته همواره در کناره حسن ذوالقدردرکادر فنی تیم ملی قرارداشت و همچنین رضا مهماندوست مربی بدنساز تیم ملی از نکات قابل توجه انتخاب جدید اعضای کادر فنی تیم ملی تکواندو است.

کد مطلب 506306

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